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FIFA cập nhật xếp hạng cầu thủ World Cup: Messi không có ngôi đầu, Ronaldo văng khỏi top 50

| | Tài chính quốc tế

FIFA đã cập nhật thông số sau vòng 1/8 World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, FIFA giới thiệu một hệ thống xếp hạng cầu thủ mang tên Power Rankings. Các cầu thủ được chấm điểm theo 3 hạng mục: Tấn công, Sáng tạo và Phòng ngự. Còn các thủ môn được chấm theo 2 tiêu chí: Phòng ngự và Kiểm soát bóng.

Kết thúc vòng 1/8, các thông số đã được cập nhật. Ở hạng mục Tấn công, Mbappe vẫn tiếp tục dẫn đầu với 8,71 điểm. Dù ghi ít hơn Messi 1 bàn, Mbappe được đánh giá cao ở những đóng góp khác trên mặt trận tấn công.

Top 10 cầu thủ tấn công hay nhất tính đến hết vòng 1/8 World Cup 2026 theo đánh giá của FIFA.

Messi xếp thứ 2 với 8,45 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Haaland, Harry Kane và Johan Manzambi (Thụy Sĩ). Đáng chú ý, Ronaldo tụt tới 11 bậc và chỉ xếp thứ 51 với 5,75 điểm.

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Ở hạng mục Sáng tạo, người dẫn đầu là Michael Olise của đội tuyển Pháp (8,19 điểm). Hạng mục Phòng ngự, hậu vệ Upamecano của Pháp xếp thứ nhất - 7,67 điểm.

Trên BXH dành cho các thủ môn, Diogo Costa của Bồ Đào Nha đứng đầu hạng mục Phòng ngự với 8,89 điểm. Người dẫn đầu hạng mục Kiểm soát bóng là Ronwen Williams (Nam Phi).

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Theo Chewy

Đời sống & pháp luật

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