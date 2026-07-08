Giữa tranh cãi trọng tài World Cup thiên vị Argentina, Chủ tịch liên đoàn bóng đá AFA bất ngờ bị FBI điều tra

Khi Lionel Messi và các đồng đội đang là tâm điểm của World Cup 2026 nhờ hành trình bảo vệ ngôi vương, một "cơn bão" khác bất ngờ ập đến với bóng đá Argentina ở ngoài sân cỏ. Theo AS và La Nación, FBI cùng các công tố viên liên bang Mỹ đã mở cuộc điều tra nhằm vào Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), tổ chức do ông Claudio Tapia làm Chủ tịch để làm rõ các hoạt động tài chính của tổ chức này tại Mỹ.

Trọng tâm của cuộc điều tra là TourProdEnter LLC, công ty được AFA sử dụng để tiếp nhận và quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế. Theo nguồn tin được La Nación dẫn lại, các điều tra viên đang xem xét cách thức AFA vận hành hệ thống tài chính tại Mỹ cũng như dòng tiền hơn 300 triệu USD đã đi qua hệ thống ngân hàng nước này, nhằm xác định liệu có dấu hiệu của các hành vi như rửa tiền, gian lận ngân hàng hoặc các vi phạm khác thuộc thẩm quyền của Mỹ hay không.

Tờ AS cho biết, FBI đã thu thập lời khai của một số nhân chứng, trong đó có doanh nhân Guillermo Tofoni, người từng có quan hệ hợp tác với AFA trong các hoạt động thương mại quốc tế. Các buổi làm việc được tiến hành dưới sự phối hợp của Bộ Tư pháp Mỹ.

Nguồn tin cũng cho biết cuộc điều tra thực chất đã được khởi động từ năm 2025 với sự tham gia của ba công tố viên liên bang tại Washington D.C. và bang Florida, đều là những người có kinh nghiệm xử lý các vụ án về tội phạm tài chính và rửa tiền.

Giới truyền thông tập trung trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đưa tin về cuộc điều tra vào cuối tháng 12/2205 (Ảnh: Reuters)

Theo hồ sơ điều tra, TourProdEnter LLC từng đóng vai trò là đơn vị thu tiền từ các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA, tiếp nhận các khoản thanh toán từ nhiều tập đoàn lớn như Adidas (khoảng 60 triệu USD) và Warner (khoảng 40 triệu USD), cùng nhiều đối tác khác. Tổng giá trị các giao dịch được cho là vượt mốc 300 triệu USD.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu AFA vướng vào các cuộc điều tra liên quan đến tài chính.

Trước đó, cơ quan tư pháp Argentina cũng từng mở nhiều cuộc điều tra xoay quanh TourProdEnter LLC và các giao dịch ở nước ngoài của AFA. Hồi tháng 3 năm nay, nhà chức trách đã thu giữ nhiều tài liệu tại trụ sở AFA để phục vụ điều tra về các dòng tiền quốc tế và nghi vấn sai phạm tài chính.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, FBI mới chỉ tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ. Chưa có bất kỳ cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với AFA hay Chủ tịch Claudio "Chiqui" Tapia.

ĐT Argentina đang khiến người hâm mộ tự hào với hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở World Cup 2026.

Argentina vừa ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 nhưng gây tranh cãi vì vấn đề trọng tài. Thông tin về cuộc điều tra xuất hiện đúng thời điểm này khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Trong khi đội tuyển của Lionel Scaloni vẫn hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch trên sân cỏ, AFA lại phải đối mặt với một cuộc điều tra có thể kéo dài và ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của bóng đá Argentina.