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Vợ kém 15 tuổi NSND Công Lý nói thẳng: "Chồng ốm cả nước biết, số khổ cả nước hay"

| | Lifestyle

Sau nhiều năm đồng hành cùng NSND Công Lý vượt qua biến cố sức khỏe, Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại.

Ngọc Hà - bà xã kém 15 tuổi của NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, trải lòng về công việc, cuộc sống cũng như những áp lực mà cô phải đối diện trong suốt thời gian qua.

Mở đầu chia sẻ, Ngọc Hà cho biết guồng quay công việc mỗi ngày khiến cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi: "Tối mới có thời gian nằm trên giường để suy nghĩ và tĩnh tâm. Cả một ngày bận rộn kiếm tiền chứ đâu có đi kiếm chuyện với ai. Bận trải nghiệm sản phẩm, bận trò chuyện với những người yêu thương mình. Bận xem hôm nay đơn hàng thế nào, tìm mẫu nào đẹp mà giá tốt. Bận canh sale đến khuya, bận quay clip trải nghiệm…".

Vợ kém 15 tuổi NSND Công Lý nói thẳng: "Chồng ốm thì cả nước biết, số khổ cả nước cũng hay" - Ảnh 1.

Ngọc Hà cho biết dù chồng ốm, kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ xin hay kêu gọi ai cho tiền

Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là những tâm sự về quãng thời gian đồng hành cùng chồng sau biến cố sức khỏe. Ngọc Hà viết: "Chồng ốm thì cả nước biết, số khổ thì cũng cả nước hay. Nhưng từ đầu đến giờ, em chưa từng xin hay kêu gọi ai một đồng nào, nên em tự tin với điều đó. Em có làm thì cũng là tự thân vận động, chưa từng cậy nhờ ai. Vậy mà vẫn có người lớn, người bé nhảy vào chửi em. Thôi thì em xin nhận hết, không đôi co".

Theo bà xã NSND Công Lý, thay vì để tâm đến những bình luận tiêu cực, cô lựa chọn tập trung vào công việc và hoàn thiện bản thân. Ngọc Hà nhấn mạnh: "Việc của em là cứ tự tin hơn, xinh đẹp hơn và chăm chỉ hơn. Nếu có thể giúp được ai thì sẽ giúp bằng tất cả sự nhiệt tình. Và quan trọng nhất là làm chủ cuộc đời mình, để không vì vài lời độc hại mà buồn phiền. Kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Chăm chỉ để còn được đến những nơi mình muốn, gặp những người mình yêu và mua những món đồ mình thích. Em làm chủ cuộc đời mình".

Vợ kém 15 tuổi NSND Công Lý nói thẳng: "Chồng ốm thì cả nước biết, số khổ cả nước cũng hay" - Ảnh 2.

Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều biến chuyển tích cực

Sau biến cố sức khỏe xảy ra vào năm 2021, NSND Công Lý phải trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng. Trong suốt hành trình ấy, Ngọc Hà luôn là người sát cánh, chăm sóc và trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của nam nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực sau quá trình kiên trì điều trị và tập phục hồi. Ngọc Hà cũng từng chia sẻ, cuộc sống của hai vợ chồng tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cô luôn cố gắng làm việc, tự chủ về kinh tế để cùng chồng vượt qua giai đoạn thử thách.

Vợ NSND Công Lý: "Anh Lý bệnh tật, cô ta vẫn bắt quay 10 clip, chụp 25 tấm ảnh mới trả 20 triệu/tháng"

Theo Tuệ Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NSND Công Lý

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