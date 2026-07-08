Nhan sắc khó tin của Chương Tử Di Việt Nam: Góc nào cũng tuyệt đối điện ảnh, cần nổi tiếng hơn nữa

Là dự án điện ảnh kết hợp Việt - Hàn, Mẹ Ơi, Về Nhà đang gây chú ý khi có sự góp mặt của nam diễn viên Lee Yi Kyung cùng 2 nữ chính là Hoàng Yến Chibi và Minh Hà. Sau buổi premiere diễn ra cách đây ít ngày, Mẹ Ơi, Về Nhà tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những chia sẻ đầu tiên về nội dung phim và dàn diễn viên, Minh Hà bất ngờ là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ. Nhan sắc trong trẻo, thần thái sáng bừng của nữ diễn viên khiến không ít khán giả nhắc lại biệt danh Chương Tử Di Việt Nam gắn với cô.

Xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim, Minh Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý với vẻ đẹp toát lên khí chất điện ảnh vô cùng cuốn hút. Diện chiếc đầm trắng cúp ngực kết hợp găng tay dài đồng điệu, nữ diễn viên mang đến cảm giác thanh lịch, nền nã như một nàng thơ bước ra từ màn ảnh. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa với sống mũi thanh tú, đôi mắt sáng và bờ môi tự nhiên giúp cô ghi điểm ở mọi góc máy, từ ảnh chụp cận mặt đến toàn thân đều rất ăn hình.

Nếu trên màn ảnh Minh Hà gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết thì ngoài đời, cô vẫn giữ được thần thái ấy, thậm chí còn cuốn hút hơn nhờ khí chất tự nhiên. Nữ diễn viên sở hữu làn da ngăm nhẹ khoẻ khoắn, vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt gần như không có góc chết. Lối trang điểm nhẹ, kiểu tóc búi gọn để lộ những đường nét thanh thoát càng tôn lên nhan sắc trong veo, thanh tú. Cô nàng chinh phục người đối diện bằng nét thanh tao, càng ngắm càng thấy cuốn hút. Cũng vì vậy, nhiều khán giả cho rằng cô sở hữu gương mặt điện ảnh hiếm có và xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn.

Một số bình luận của netizen:

- Minh Hà nên đóng phim nhiều hơn và nổi tiếng hơn.

- Càng nhìn càng giống Chương Tử Di thật chứ.

- Cái mắt với khuôn cằm giống Chương Tử Di quá.

- Chính ra bạn này rất điện ảnh nhé, mà thấy ít đóng phim quá.

- Cổ cần một đội ngũ truyền thông mạnh hơn. Nhan sắc phải được ồn hơn nữa.

Sau buổi chiếu sớm, nam diễn viên Hàn Quốc Lee Yi Kyung cũng dành nhiều lời khen cho Minh Hà. Anh cho biết điều khiến mình ấn tượng nhất trong quá trình hợp tác không chỉ là khả năng diễn xuất mà còn là cách nữ diễn viên Việt Nam truyền tải tình mẫu tử. "Khi diễn cùng Minh Hà, tôi thực sự cảm nhận được tình mẫu tử mà cô ấy truyền tải. Điều đó khiến tôi rất ấn tượng ", Lee Yi Kyung chia sẻ.

Nói về biệt danh Chương Tử Di Việt Nam mà khán giả ưu ái dành cho mình suốt thời gian qua, Minh Hà thừa nhận cô vừa hạnh phúc vừa áp lực. Nữ diễn viên cho biết lời so sánh khiến cô tự tin hơn với ngoại hình của bản thân, nhưng đồng thời cũng lo sợ khán giả sẽ mãi gắn mình với hình ảnh của một người khác. Dẫu vậy, cô xem Chương Tử Di như một hình mẫu để học hỏi và tin rằng bằng những vai diễn trong tương lai, bản thân sẽ từng bước tạo dựng được dấu ấn riêng.

Ít ai biết, trước khi bén duyên với điện ảnh, Minh Hà từng theo học ngành Thiết kế đồ họa và được biết đến qua những bộ ảnh mang màu sắc hoài niệm. Để theo đuổi diễn xuất, cô một mình rời quê vào TP.HCM, đối mặt với không ít áp lực về cuộc sống lẫn tài chính. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân từng trải qua giai đoạn trầm cảm, nhiều lần muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ điện ảnh. Với Minh Hà, điện ảnh không chỉ là công việc mà còn là một phần tâm hồn, là cách cô nhìn nhận và cảm nhận cuộc sống.

Mẹ Ơi, Về Nhà mở ra với Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), một chàng trai bị bỏ rơi trước cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc từ khi mới chào đời và được Diễm Hạnh (Minh Hà), một người phụ nữ Việt, cưu mang, nuôi nấng khôn lớn. Sau khi mẹ nuôi qua đời, Huy Hoàng quyết định mang tro cốt của bà trở về Việt Nam để thực hiện tâm nguyện cuối cùng, đồng thời bắt đầu hành trình tìm lại cội nguồn và lời giải cho thân thế của chính mình.

Trên đường trở về, Huy Hoàng tình cờ gặp và giúp đỡ Diễm My (Hoàng Yến Chibi), một ca sĩ trẻ đang chật vật mưu sinh nơi đất khách. Cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên ấy kéo cả hai vào chuỗi biến cố liên quan đến Park Ha (Choi Daniel), buộc họ phải cùng nhau chạy trốn, đối diện với quá khứ và từng bước chữa lành những tổn thương trong lòng. Đan xen giữa hiện tại và những ký ức về Diễm Hạnh, bộ phim không chỉ kể câu chuyện tìm về quê hương mà còn gửi gắm thông điệp về tình mẫu tử, sự tha thứ và ý nghĩa của hai tiếng "về nhà".