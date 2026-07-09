Trung Quốc vừa báo tin vui cho cả thế giới

Trung Quốc đã dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu nhiên liệu tinh chế trong phần còn lại của tháng 7, đồng thời cho phép một nhà máy lọc dầu tư nhân nối lại hoạt động xuất khẩu sau hơn 3 tháng tạm dừng.

Động thái này được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay tại châu Á, nơi người tiêu dùng chịu áp lực giá cao sau thời gian Bắc Kinh siết xuất khẩu để bảo đảm nguồn cung trong nước.

Reuters trích dẫn các nguồn tin thương mại, Zhejiang Petrochemical, doanh nghiệp do Rongsheng Petrochemical nắm cổ phần chi phối, đã được phép xuất khẩu nhiên liệu trong tháng này. Trước đó, công ty này phải ngừng xuất khẩu hơn 3 tháng, trong bối cảnh Trung Quốc kiểm soát chặt các lô hàng ra nước ngoài do gián đoạn nguồn cung sau chiến sự liên quan đến Iran.

Việc khơi thông xuất khẩu diễn ra sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, giúp thị trường dầu phần nào ổn định trở lại. Nguồn dầu từ Trung Đông tăng lên cũng làm dịu lo ngại thiếu hụt, tạo điều kiện để Trung Quốc, nước lọc dầu lớn nhất thế giới và là một trong những nhà xuất khẩu nhiên liệu lớn của châu Á, quay dần về nhịp hoạt động bình thường.

Trong những tháng qua, chỉ các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được phép xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay. Các công ty này phải xin hạn mức theo từng tháng, trong khi nhiều nhà máy tư nhân gần như bị đứng ngoài thị trường xuất khẩu.

Theo 2 nguồn tin thương mại, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang lên kế hoạch xuất khẩu khoảng 3 triệu tấn xăng, diesel và nhiên liệu bay trong tháng 7, bao gồm cả lượng hàng theo cơ chế ngoại quan sang Hong Kong và Macau. Con số này tương đương mức trung bình cùng kỳ năm ngoái và cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu chỉ gần 2 triệu tấn.

Riêng xăng có thể tăng lên hơn 400.000 tấn, so với mức chưa tới 40.000 tấn trong phương án sơ bộ. Xuất khẩu dầu diesel dự kiến đạt 600.000-700.000 tấn, cao hơn nhiều so với mức khoảng 200.000 tấn trước đó. Nhiên liệu bay có thể tăng lên khoảng 1,9 triệu tấn, từ mức 1,5 triệu tấn trong kế hoạch ban đầu.

Việc tăng xuất khẩu có thể giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu vận tải trong khu vực. Trước đó, nguồn cung bị thắt chặt do Trung Quốc hạn chế bán ra nước ngoài, trong khi nhiều nước châu Á vẫn phải đối mặt với lạm phát và chi phí logistics cao.

Động thái này cũng tạo động lực cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng công suất. Biên lợi nhuận xuất khẩu hiện vẫn ở mức hấp dẫn, khoảng 1.000 nhân dân tệ/tấn. Với mức này, các doanh nghiệp có xu hướng tận dụng tối đa hạn ngạch còn lại nếu chính sách được nới lỏng.

Các chuyên gia của FGE NexantECA nhận định nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể đẩy mạnh sử dụng hạn ngạch xuất khẩu khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ. Trong phần còn lại của năm, xăng có thể còn dư địa tăng xuất khẩu lớn hơn diesel, do nhu cầu trong nước chịu sức ép từ tốc độ phổ cập xe điện nhanh tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa chắc liệu chính sách nới lỏng này có kéo dài sang tháng 8 hay không. Một số nguồn tin cho biết việc cấp phép xuất khẩu vẫn được theo dõi sát, trong bối cảnh giá dầu thế giới còn biến động sau những diễn biến mới tại Trung Đông.

Theo Reuters﻿