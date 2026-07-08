"Rồng" bất ngờ xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa, cảnh tượng khiến nhiều người vội vã chụp ảnh: Quá lạ!

"Rồng" xuất hiện sau cơn mưa

Hình ảnh "rồng" bất ngờ xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách. Theo Beijing Daily, hiện tượng này được ghi nhận vào sáng 5/9/2024 tại khu vực Vạn Bình thành, quận Phong Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc. Thời điểm đó, sau cơn mưa, bầu trời phía trên khu vực này xuất hiện một dải mây dài và hẹp, có hình dáng giống một con rồng đang uốn lượn.

Trong những hình ảnh được ghi lại, đám mây có dáng thuôn dài, phần đầu hơi nhô cao, phía thân kéo dài theo tầng mây phía sau. Nhìn từ một số góc quan sát, dải mây này tạo cảm giác như một con "rồng" đang bay ngang qua bầu trời.

Điều khiến cảnh tượng càng trở nên đặc biệt là bối cảnh xuất hiện của đám mây. Phía dưới là khu vực Vạn Bình thành với những bức tường cổ kính, còn phía trên là dải mây uốn lượn như sinh vật huyền thoại. Sự kết hợp giữa khung cảnh cổ xưa và hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Theo Fengtai Times, thời điểm đám mây xuất hiện, nhiều người dân và du khách đang có mặt quanh khu vực Lư Câu Kiều. Khi phát hiện hình dáng đặc biệt trên bầu trời, không ít người đã nhanh chóng lấy điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này.

Một số người cho biết họ chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực sau cơn mưa, nhưng lại may mắn chứng kiến cảnh tượng lạ mắt. Do hình dạng mây thay đổi khá nhanh, nhiều người tranh thủ chụp ảnh liên tục trước khi dải mây dần biến dạng theo gió.

Cảnh tượng khiến nhiều người xôn xao

Hình ảnh "rồng" xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa nhanh chóng khiến nhiều người bàn tán. Từ các góc chụp được chia sẻ, dải mây hiện lên khá rõ, kéo dài và uốn cong giữa nền trời nhiều mây. Chính hình dáng đặc biệt này khiến người xem dễ liên tưởng đến hình ảnh rồng trong tranh cổ hoặc trong các bộ phim thần thoại.

Nhiều người chứng kiến đã dừng lại quan sát, chỉ tay lên bầu trời và chụp ảnh. Một số du khách mô tả dải mây trông giống một con giao long đang ngẩng đầu, vươn mình giữa không trung sau cơn mưa.

Theo Sohu, tại Trung Quốc, rồng là biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa truyền thống, gắn với quyền uy, may mắn và sự thịnh vượng. Vì vậy, việc một đám mây có hình dáng giống rồng xuất hiện trên bầu trời càng dễ tạo nên sự chú ý. Với nhiều người, đây là một khoảnh khắc đẹp và hiếm gặp của thiên nhiên.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên gán cho hiện tượng này những ý nghĩa quá huyền bí. Trên thực tế, đây chỉ là một dải mây có hình dáng đặc biệt, được hình thành trong điều kiện thời tiết sau mưa. Khi gió, độ ẩm và ánh sáng thay đổi, các đám mây có thể liên tục biến dạng, tạo ra những hình thù khiến người quan sát liên tưởng đến động vật, đồ vật hoặc các hình ảnh quen thuộc.

Những hiện tượng mây có hình thù kỳ lạ không phải hiếm trong tự nhiên. Ở nhiều nơi trên thế giới, người dân từng ghi lại các đám mây trông giống cá voi, chim phượng, bàn tay, khuôn mặt người hoặc rồng. Điểm chung của các hiện tượng này là hình dạng mây thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng tan ra hoặc biến đổi do tác động của gió.

Không phải "rồng thật"

Dù được nhiều người gọi là "rồng", hiện tượng xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh vào ngày 5/9/2024 thực chất là một đám mây có hình dáng đặc biệt. Cách gọi "mây hình rồng" chủ yếu xuất phát từ trí tưởng tượng của người dân khi quan sát dải mây dài, hẹp và uốn lượn trên bầu trời.

Chính vì hình dạng này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, những ai có mặt đúng thời điểm đều cảm thấy may mắn. Chỉ cần chậm vài phút, hình ảnh giống "rồng" có thể đã tan ra, bị kéo dài hoặc bị các lớp mây khác che khuất.

Với trường hợp tại Bắc Kinh, điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là hình dáng giống rồng của đám mây, mà còn là bối cảnh xuất hiện. Vạn Bình thành và Lư Câu Kiều vốn là những địa điểm mang dấu ấn lịch sử, thu hút nhiều du khách ghé thăm. Khi một dải mây kỳ lạ xuất hiện phía trên khu vực này sau cơn mưa, cảnh tượng càng trở nên ấn tượng hơn.

Dù không phải hiện tượng siêu nhiên, hình ảnh "rồng" xuất hiện sau cơn mưa vẫn đủ khiến nhiều người xôn xao. Khoảnh khắc ấy cho thấy thiên nhiên đôi khi có thể tạo ra những hình ảnh bất ngờ, khiến người xem vừa tò mò, vừa thích thú.

Theo Beijing Daily, Fengtai Times, Sohu