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Tình hình trang trại nuôi rắn tại Trung Quốc bị lũ đánh sập, 900 con sổng chuồng: Nhiều người dân đã bị rắn cắn

| | Tài chính quốc tế

Dân làng từ các thôn cũng đã tự nguyện thành lập đội bắt rắn theo kiểu dân gian.

Theo báo cáo từ Upstream News ngày 7 tháng 7, một trang trại nuôi rắn tại làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây đã bị lũ lụt làm hư hại, khiến một lượng lớn rắn thoát ra ngoài. Theo phản ánh của người dân, các loài rắn thoát ra chủ yếu bao gồm rắn hổ mang, rắn hổ hèo (rắn ráo trâu) và rắn nước. Cư dân mạng cho biết có những dân làng bị mắc kẹt đã bị rắn cắn, nhưng do đang bị lũ bao vây nên không thể đến bệnh viện kịp thời.

Một dân làng sơ tán từ vùng chịu thiên tai nặng nề chia sẻ với Litchi News: "Có khá nhiều người bị cắn, chắc khoảng hơn chục người rồi, họ vẫn còn ở bên trong chưa được cứu ra, nếu cứu được ra thì có lẽ phải đến bệnh viện".

Rắn bò khắp mọi nơi trong vùng lũ

Ông Ngô Chí, người đứng đầu thôn Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu cho biết với Red Star News: "Sự việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 7, theo thống kê sơ bộ của chúng tôi, có khoảng 800 đến 900 con rắn đã thoát ra từ trang trại bị sập. Không phải tất cả số rắn thoát ra đều có độc, trong đó loài chiếm tỷ lệ lớn là rắn nước không có độc".

Người nuôi rắn địa phương, ông Lôi cho biết thêm, môi trường sống của các loài rắn nuôi chủ yếu ở rừng núi, sau khi ngâm nước trong thời gian dài phần lớn chúng sẽ chết.

Ông Ngô Chí cho biết, hơn 10 dân làng từ các thôn không bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã tự nguyện thành lập đội bắt rắn dân gian. Các thành viên chủ yếu sử dụng công cụ đánh bắt cá và thiết bị kích điện để thực hiện việc bắt rắn.

Nhiều dân làng xung phong đi bắt rắn

Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Hoành Châu trả lời tờ Xiaoxiang Morning Herald rằng họ đã nắm được tình hình trang trại nuôi rắn bị sập và việc dân làng bị rắn cắn. Lực lượng cứu hộ đã lên đường xử lý tại hiện trường, hiện tại chưa nhận được phản hồi về quá trình xử lý, tình hình cụ thể đang chờ thông báo chính thức.

Nguồn: Guancha

Lũ cuốn sập trang trại rắn ở Trung Quốc, gần 900 con sổng chuồng luồn lách khắp nơi, Quảng Tây báo động đỏ

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

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