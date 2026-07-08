Hà Lan tuyên bố hết cơ hội để hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz-Zegerius.

Hà Lan là một trong những quốc gia đã tích cực ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm cả việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, như một phần của kế hoạch hợp tác với Bỉ, Đan Mạch và Na Uy.

Trong suốt phần lớn cuộc xung đột, hiện đã bước sang năm thứ năm, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp vũ khí từ các nước phương Tây.

Hôm 7/7, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, khi được hỏi liệu Hà Lan có thể cung cấp thêm tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Kiev hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Yesilgoz-Zegerius nói: “Chúng tôi không còn cơ hội nào nữa vì chúng tôi đã làm quá nhiều. Hà Lan đã đạt đến giới hạn rồi”.

Theo ước tính của Bloomberg, Hà Lan đã chi 9,1 tỷ euro (10,4 tỷ USD) cho viện trợ quân sự cho Ukraine và cam kết sẽ chi thêm 11,6 tỷ euro nữa.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các nước phương Tây gửi thêm vũ khí, đồng thời nói "họ chưa làm đủ".

Vào tháng 1/2026, nhà lãnh đạo Ukraine đã đổ lỗi cho phương Tây về tình trạng thiếu tên lửa phòng không và phàn nàn những người ủng hộ Ukraine quá chậm trễ trong việc cung cấp kinh phí cho chương trình Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).

Vào tháng 12/2025, ông Zelensky cũng yêu cầu phương Tây viện trợ thêm tiền bằng cách tuyên bố có "sự thiếu hụt liên tục" về kinh phí cho sản xuất vũ khí của Ukraine.

Hà Lan không phải là quốc gia đầu tiên tuyên bố đã đạt đến giới hạn trong việc cung cấp viện trợ trực tiếp cho Ukraine.

Tổng thống Séc Petr Pavel đã tuyên bố từ năm 2023, nước này không thể tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ của mình cho Ukraine.

1 năm sau, Ba Lan cũng cho biết, họ đã "đụng phải bức tường" trong việc viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.

Các thành viên NATO khác ở châu Âu dường như cũng đang mệt mỏi với việc rót tiền và vũ khí vào nỗ lực quân sự của Ukraine.

Mới đây, tờ FAZ của Đức đưa tin, Ý đã chặn khoản cam kết tài chính của NATO dành cho Ukraine vào năm 2027, sau khi khối này thông qua gói viện trợ trị giá 70 tỷ euro (80 tỷ USD) trong năm nay.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã nói với Quốc hội, Ý sẽ không ủng hộ kế hoạch PURL.

Nga đã lên án việc phương Tây vận chuyển vũ khí cho Ukraine và nhấn mạnh điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả.

Nga đồng thời cảnh báo, viện trợ quân sự cho thấy NATO là một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối này.