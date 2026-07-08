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Nhật Bản cấm các nước thứ ba tái xuất nhiên liệu máy bay phản lực sang Nga

| | Tài chính quốc tế

Lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không của Nhật Bản sang Nga cũng áp dụng cho các nước thứ ba.

Nhật Bản cấm các nước thứ ba tái xuất nhiên liệu máy bay phản lực sang Nga- Ảnh 1.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - ông Ryosei Akazawa đã đưa ra tuyên bố nói trên.

Theo ông Akazawa, Chính phủ Nhật Bản, phối hợp với các nước G7 và những thành viên khác của cộng đồng quốc tế, đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số mặt hàng sang Nga như một phần của chế độ trừng phạt, trong đó nhiên liệu hàng không cũng chịu hạn chế xuất khẩu này.

Mặc dù từ chối bình luận về các trường hợp cụ thể, vị bộ trưởng nhấn mạnh lệnh cấm cũng áp dụng cho việc cung cấp hàng hóa cho Nga thông qua nước thứ ba, bao gồm cả việc sử dụng phương thức chuyển tải hàng hóa giữa các tàu trên biển.

Ông Akazawa cũng lưu ý Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đang nỗ lực ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt bằng cách nâng cao nhận thức trong giới đại diện ngành, đưa ra cảnh báo và chia sẻ thông tin với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt khi hợp tác với những nước khác, có tính đến tình hình quốc tế", ông Akazawa nhấn mạnh.

Nhật Bản cấm các nước thứ ba tái xuất nhiên liệu máy bay phản lực sang Nga- Ảnh 2.

Nga sẽ không thể có nhiên liệu máy bay phản lực từ Nhật Bản.

Cần nhớ rằng trước đó, vào ngày 3/7, đã có thông tin cho biết Nga đang chuẩn bị nhập khẩu nhiên liệu hàng không từ Nhật Bản thông qua một mạng lưới các nhà buôn.

Theo ghi nhận, ít nhất 200.000 thùng nhiên liệu máy bay phản lực dự kiến ​​sẽ được bốc dỡ tại thành phố Chiba của Nhật Bản trong nửa đầu tháng 7.

Lô hàng trước tiên sẽ được đưa đến Hàn Quốc. Sau đó, nó sẽ được chuyển sang một tàu chở dầu khác, có khả năng là thông qua hình thức chuyển hàng trực tiếp từ tàu này sang tàu khác tại cảng Yeosu của Hàn Quốc trước khi tàu hướng đến Nga. Điểm đến cuối cùng của tàu chở dầu hiện vẫn chưa được xác định.

Cần lưu ý đợt giao nhiên liệu hàng không trước đó cho Nga diễn ra vào tháng 2/2022 với số lượng 22.000 thùng. Khi đó lô hàng từ thành phố Yeosu của Hàn Quốc đã được vận chuyển đến Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga.

Theo Militarnyi

Theo Bạch Dương

giaoducthoidai.vn

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