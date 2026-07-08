Mỹ - Iran tấn công qua lại, giá dầu lập tức nhảy vọt 3%, thỏa thuận hòa bình trở nên mong manh

Động thái mới từ hai nước làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước có thể tan vỡ và nguồn cung dầu Trung Đông một lần nữa bị gián đoạn.

Giá dầu Brent tương lai tăng 2,4 USD, tương đương 3,2%, lên 76,56 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,26 USD, tương đương 3,2%, lên 72,70 USD/thùng.

Trưởng bộ phận nghiên cứu Saul Kavonic tại MST Marquee nhấn mạnh rằng cuộc tấn công mới là lời nhắc nhở cho thị trường về sự bấp bênh của việc di chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông nói thêm rằng đây có thể là tín hiệu trái ngược so với dự đoán thị trường dư cung, khiến một số nhà đầu tư bán khống giá dầu phải mua lại cổ phiếu để bù đắp. Ông cho biết nếu căng thẳng vẫn tiếp diễn và lưu lượng tàu qua tuyến đường thủy này vẫn dưới mức 50% thì những hạn chế về nguồn cung có thể đẩy giá dầu lên mức cao hơn.

Sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng trước, giá dầu đã giảm mạnh xuống bằng mức trước khi xung đột xảy ra. Các nhà giao dịch đã mạnh tay bán khống, tức cược rằng giá dầu sẽ còn giảm sâu.

Kỳ vọng về làn sóng nguồn cung bị dồn nén từ Trung Đông tràn vào thị trường đã khiến giá giảm.

Iran không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tàu thuyền, nhưng Qatar đã đổ lỗi cho Iran. Đầu tuần này, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar được cho là đã bị máy bay không người lái tấn công gây ra hỏa hoạn trong phòng máy.

Theo nguồn tin an ninh hàng hải, một tàu chở dầu thô mang cờ Saudi Arabia cũng bị hư hại ngoài khơi Oman. Nguyên nhân chưa được làm rõ.

Các cuộc tấn công đã làm dấy lên những lo ngại mới về an toàn giao thông qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển lượng hàng hóa tương đương khoảng 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu trước khi chiến sự bắt đầu vào tháng Hai.

Iran đang khẳng định quyền kiểm soát eo biển và đã ra lệnh cho các tàu thuyền sử dụng tuyến đường gần bờ biển của mình hơn là tuyến đường gần Oman - quốc gia cũng giáp với tuyến đường thủy này. Mỹ nhấn mạnh rằng tuyến đường thủy này phải được mở cửa tự do cho tất cả các bên như trước khi xung đột bắt đầu.

Kể từ khi xung đột bắt đầu, các quốc gia đã giảm lượng dự trữ của mình để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung.

Theo Reuters