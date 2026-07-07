Đồng yên tiếp tục kẹt ở đáy 40 năm

So với đồng bảng Anh, đồng yên đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2007 đến nay. Đồng euro giao dịch ở mức 185,47 yên đổi 1 eurro.

"Đã có những đồn đoán vào cuối tuần trước rằng Nhật Bản có thể can thiệp một lần nữa để hỗ trợ đồng yên trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ khi điều kiện giao dịch kém thanh khoản hơn, nhưng không có hành động nào được thực hiện, góp phần khiến đồng yên tiếp tục giảm”, nhà phân tích tiền tệ cấp cao Lee Hardman tại MUFG cho biết.

Cuối tuần trước, đồng yên được hỗ trợ khi các nhà giao dịch trở nên thận trọng về khả năng thay đổi chiến lược can thiệp của Nhật Bản.

Trong khi đó, đồng USD đang ở thế bất ổn khi các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng tăng lãi suất của Mỹ trong năm nay. Báo cáo việc làm thấp hơn nhiều so với dự kiến chính là nguyên nhân.

Các nhà đầu tư hiện dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng khoảng 29 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm so với mức dự đoán 38 điểm cơ bản một tuần trước.

Hiện tại, sự chú ý chuyển sang biên bản cuộc họp tháng 6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) để tìm manh mối về triển vọng lãi suất.

"Chúng ta biết rằng (Chủ tịch Kevin) Warsh không thích đưa ra dự báo về tương lai, vì vậy tôi nghĩ biên bản ngày mai có lẽ sẽ ít thông tin hơn so với các biên bản trước đây”, chiến lược gia tiền tệ Carol Kong nói.

Theo Reuters