Cận cảnh ảnh vệ tinh mắt siêu bão Ba Vì đã đạt cấp 17, liên tục di chuyển với cường độ cực mạnh

Siêu bão Ba Vì (Bavi) đang là tâm điểm chú ý tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong những ngày đầu tháng 7/2026. Sau khi quét qua quần đảo Bắc Mariana, siêu bão này tiếp tục di chuyển với cường độ cực mạnh và gây ra những tác động lớn đến khu vực.

Ảnh vệ tinh mắt bão ngày 6/7 (Nguồn:Cyclonicwx)

Tại quần đảo Bắc Mariana và Guam, trong sáng ngày 6 tháng 7, tâm siêu bão Bavi với sức mạnh tương đương cấp 5 đang đi qua đảo Rota, một hòn đảo có 2.000 dân ở Quần đảo Bắc Mariana.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, cơn bão có sức gió duy trì tối đa trên 180 dặm/giờ (khoảng 290 km/h), và dự kiến sức gió sẽ vượt quá 150 dặm/giờ (khoảng 241 km/h) tại Rota. Các cơ quan chức năng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ.

Tình trạng ngập lụt ven biển đe dọa tính mạng cũng được dự báo khi gió mạnh từ biển thổi vào gây ra sóng tràn bờ, trong khi những con sóng khổng lồ và dòng chảy nguy hiểm khiến điều kiện biển trở nên vô cùng rủi ro.

Các đảo Saipan và Tinian cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoàn lưu bão. Đây là cơn siêu bão thứ hai càn quét khu vực này chỉ trong vòng vài tháng, sau siêu bão Sinlaku hồi tháng 4. Nhiều khu vực hiện vẫn đang vật lộn để phục hồi cơ sở hạ tầng sau thảm họa trước đó.

Một nhân viên khách sạn đang lau dọn nước tràn vào tòa nhà trong trận mưa lớn do siêu bão Bavi gây ra ở Guam vào ngày 6 tháng 7 năm 2026.Ảnh: AFP/Getty

Theo thông tin cập nhật từ các cơ quan khí tượng khu vực, tính đến ngày 6/7 và dự báo cho ngày 7/7, siêu bão Bavi vẫn duy trì cường độ rất mạnh. Vị trí hiện tại của bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h.

Cường độ gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17, tức từ 202 đến 220 km/h, giật trên cấp 17. Áp suất trung tâm của bão duy trì ở mức rất thấp, khoảng 910 hPa và có khả năng giảm xuống 905 hPa trong ngày 7/7.

Bão dự kiến sẽ đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines từ đêm 7/7 đến sáng sớm 8/7. Sau đó, bão được dự báo sẽ hướng về phía quần đảo Ryukyu và khu vực Đài Loan của Trung Quốc.

Dù xác suất siêu bão Bavi di chuyển thẳng vào khu vực Biển Đông hiện tại được dự báo là dưới 10%, hoàn lưu bão vẫn có khả năng gây ra các tác động gián tiếp từ ngày 9-11/7.

Nguồn: CNN