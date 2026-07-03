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Bão Ba Vì "tiến hóa từng giờ": Gặp đúng điều kiện thuận lợi, đang tăng tốc thành siêu bão

| | Tài chính quốc tế

Bão Ba Vì được dự báo có thể đạt cường độ "siêu bão", mang theo gió mạnh và sóng thần gây thiệt hại lớn.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) tại Guam và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ báo cáo rằng bão Ba Vì (Bavi) có khả năng mạnh lên nhanh chóng trong những ngày tới, có thể đạt đến cấp siêu bão - siêu bão Cấp 4 (sức gió 209-251 km/giờ) hoặc Cấp 5 (sức gió 252 km/giờ hoặc hơn) trên thang Saffir–Simpson - trước khi ảnh hưởng đến đất liền.

Theo thông tin mới nhất ngày 3/7 của Gulfnews, với sức gió duy trì lên tới 200 km/giờ, bão Bavi hiện đạt cấp độ tương đương với bão cấp 1 trên thang Saffir-Simpson và đang di chuyển về phía Tây Thái Bình Dương với tốc độ 24 km/giờ.

Bão Ba Vì đang mạnh lên từng giờ

Các nhà khí tượng Mỹ cho biết bão Bavi đang di chuyển trong môi trường "rất thuận lợi cho việc tăng cường độ": Nhiệt độ mặt biển ấm bất thường và sức gió cắt theo phương thẳng đứng thấp - những điều kiện này đang rất thuận lợi để bão "tiến hóa" mạnh hơn theo từng giờ, dự báo sớm tăng tốc thành siêu bão.

Các cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi đường đi và cường độ của bão Bavi, cảnh báo rằng dự báo có thể thay đổi khi cơn bão diễn biến khó lường.

Bão Ba Vì "tiến hóa từng giờ": Gặp đúng điều kiện thuận lợi, đang tăng tốc thành siêu bão - Ảnh 1.

Bão Ba Vì đang được theo dõi bởi NOAA và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp. Nguồn: NOAA | JWTC

Các nhà khí tượng học cho biết cơn bão vẫn đang ở trên vùng biển rộng phía đông Philippines, nhưng dự báo sẽ đi qua gần hoặc trên một số khu vực của quần đảo Mariana trước khi chuyển hướng sâu hơn vào phía tây Thái Bình Dương.

Mặc dù hệ thống thời tiết này chưa dự kiến đổ bộ vào Philippines trong thời gian ngắn sắp tới, nhưng nó đang được theo dõi sát sao vì tiềm năng làm thay đổi điều kiện thời tiết trên vùng biển phía đông của nước này.

Người dân ở Guam và Quần đảo Bắc Mariana được khuyến cáo nên theo dõi các bản tin thời tiết chính thức và chuẩn bị cho khả năng xảy ra điều kiện nguy hiểm nếu bão tiếp tục mạnh lên.

Các quan chức, bao gồm cả Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ dụng cụ khẩn cấp, việc bảo vệ tài sản và tuân thủ các khuyến cáo địa phương trong bối cảnh dự kiến sẽ có những tác động trên diện rộng đến cơ sở hạ tầng, hệ thống điện và nước.

Bão Ba Vì là cơn bão nhiệt đới mới nhất đe dọa khu vực Tây Thái Bình Dương trong mùa này.

PV

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
bão

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