Nga báo tin vui lớn cho Trung Quốc

Một đại lý ôtô ở Moscow đang chật vật đáp ứng nhu cầu tăng vọt với các mẫu xe điện Trung Quốc. Ngày càng nhiều tài xế Nga tìm cách né cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang gây cảnh xếp hàng dài tại cây xăng và đẩy giá bán lẻ lên cao ở nhiều khu vực.

Trong nhiều tuần qua, các đợt tập kích dồn dập của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga đã làm nguồn cung xăng và diesel trong nước bị siết chặt. Tình trạng này buộc chính quyền nhiều vùng phải áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu, trong khi giá xăng tại một số nơi đã leo lên nhóm cao nhất châu Âu.

Trong bối cảnh đó, xe điện và xe hybrid sạc ngoài bắt đầu được nhìn nhận như một lối thoát thực dụng hơn là lựa chọn mang tính xu hướng. Tại đại lý EN Cars ở Moscow, chuyên phân phối các thương hiệu Trung Quốc, doanh số đã thay đổi chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn.

Nhà Yevgeniy Zabelin cho biết cách đây vài tuần, đại lý này chỉ bán được 2-3 xe điện mỗi tháng. Hiện nay, con số đã tăng lên 2-3 xe mỗi ngày. Theo ông, kể từ khi tình hình nhiên liệu trở nên phức tạp, nhu cầu đã tăng gấp nhiều lần, và khách hàng quan tâm cả các mẫu xe giá rẻ lẫn dòng cao cấp.

Sự chuyển dịch này phản ánh xu hướng rộng hơn trên thị trường ôtô Nga. Theo hãng phân tích Autostat và Bộ Công nghiệp - Thương mại Nga, trong 5 tháng đầu năm, doanh số xe hybrid sạc ngoài mới đạt khoảng 24.600 chiếc, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng ôtô thuần điện mới bán ra tăng 19%, đạt 4.460 xe.

Tốc độ tăng còn rõ hơn trong tháng 6, khi tình trạng thiếu xăng dầu trở nên gay gắt hơn. Chỉ riêng tuần trước, có 1.754 xe hybrid sạc ngoài mới được đăng ký, tăng gần 1/3 so với tuần trước đó và cao hơn gần 50% so với nhịp bán trung bình hằng tuần từ đầu năm.

Các thương hiệu hưởng lợi lớn nhất hiện nay chủ yếu đến từ Trung Quốc. Theo Autostat, những cái tên bán chạy nhất trên thị trường xe điện và hybrid Nga gồm Geely, Dongfeng, GAC và Chery. Ở phân khúc sản xuất trong nước, mẫu xe điện Evolute hiện là đại diện nổi bật nhất, nhưng thực chất cũng được lắp ráp từ bộ linh kiện do Dongfeng cung cấp.

Tại showroom ở Moscow, nhiều khách hàng đang trực tiếp tìm hiểu các mẫu SUV điện và hybrid của Geely. Thực ra, đà quan tâm với xe điện đã manh nha từ đầu năm, khi giá nhiên liệu tăng hơn 12% trong giai đoạn tháng 1-5. Nay, cuộc khủng hoảng nguồn cung chỉ làm xu hướng đó bùng phát mạnh hơn.

Tuy nhiên, thị trường xe điện Nga vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Lãnh đạo Autostat Sergei Udalov cho rằng doanh số đang tăng, nhưng quy mô thực tế vẫn còn nhỏ vì các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu không chuẩn bị sẵn cho một cuộc khủng hoảng xăng dầu như hiện nay. Nguồn xe trong kho không nhiều, khiến khả năng đáp ứng bị giới hạn.

Nga vốn không phải thị trường lý tưởng cho xe điện. Khoảng cách địa lý rất lớn, mùa đông khắc nghiệt và mạng lưới trạm sạc còn mỏng khiến người tiêu dùng lâu nay dè dặt.

Dù vậy, hạ tầng sạc đang dần cải thiện. Theo dịch vụ bản đồ số 2GIS, số trạm sạc tại Nga đã tăng 20% trong một năm tính đến tháng 7/2026.

Tuy nhiên, với nhiều người dùng, sạc xe vẫn là bài toán không đơn giản. Một khách hàng tên Vasiliy tại đại lý EN Cars cho biết ông hài lòng vì đã sớm mua cả xe hybrid lẫn xe điện.

Trong bối cảnh hiện nay, ông gần như không gặp rắc rối gì. Dù vậy, ông cho rằng làn sóng quan tâm hiện tại có thể không kéo dài. Theo ông, lợi thế của mình là sống ở nhà riêng ở ngoại ô và đã tự lắp trạm sạc tại nhà. Còn tại Moscow, dịch vụ sạc xe một cách hoàn chỉnh vẫn là một vấn đề thực sự.

Số liệu của Autostat cho thấy xe điện và hybrid sạc ngoài mới chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng doanh số ôtô tại Nga năm ngoái. Điều đó cho thấy dư địa tăng trưởng còn lớn, nhưng cũng phản ánh mức xuất phát vẫn thấp.

Song song với xu hướng chuyển sang xe điện, một bộ phận người Nga cũng đang chọn giải pháp thực dụng khác: cải hoán xe sang dùng khí thiên nhiên hóa lỏng để thay cho xăng và diesel. Báo Izvestia dẫn số liệu từ hiệp hội nhiên liệu khí đốt quốc gia cho biết lượng thiết bị chuyển đổi loại này đã tăng 35% trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái.

Theo Reuters﻿