Phương trình toán học dự đoán “ngày chính xác” thế giới sẽ kết thúc trong năm 2026 này

Năm 1960, một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương trình để tính toán khi nào thế giới sẽ kết thúc, và theo họ, ngày đó sẽ xảy ra vào năm 2026.

Các nhà khoa học bi quan từ Đại học Illinois đã ấn định ngày thứ Sáu, 13 tháng 11 là ngày tận thế, và họ có một công thức phức tạp để hỗ trợ cho những dự báo ảm đạm của mình.

Trong khi Baba Vanga cho rằng một cuộc chiến với sao Hỏa sẽ là dấu chấm hết cho Trái đất và Nostradamus dự đoán một tiểu hành tinh sẽ khiến hành tinh này chìm trong biển lửa, các nhà khoa học lại tin vào một điều khác sẽ kết thúc cuộc sống của chúng ta.

Heinz von Foerster, Patricia M. Mora và Lawrence W. Amiot đã viết trong nghiên cứu của mình: "Do đó, chúng ta có thể kết luận với sự tự tin đáng kể rằng nguyên tắc 'công nghệ đầy đủ', vốn đã được chứng minh là đúng trong hơn 100 thế hệ, sẽ duy trì thêm ít nhất ba thế hệ nữa.

"May mắn thay, không cần phải làm căng thẳng lý thuyết này bằng cách ngoại suy thêm quá mức, bởi vì và ở đây những người bi quan lại sai lầm một lần nữa, chắt của chúng ta sẽ không chết đói. Họ sẽ bị chèn ép đến chết."

Các nhà nghiên cứu đã xem xét cách dân số thế giới tăng trưởng trong hơn 2.000 năm qua và nhận thấy sự tăng trưởng không ngừng đi lên.

Hồi đó, dân số toàn cầu gần như tăng gấp đôi trong vòng 60 năm, đi từ 1,6 tỷ người vào năm 1900 lên ba tỷ người vào năm 1960, và điều này diễn ra bất chấp sự tàn phá do hai cuộc chiến tranh thế giới gây ra.

Thế giới sẽ kết thúc rất sớm theo một nghiên cứu vào những năm 60 vì lý do bùng nổ dân số, nhưng rõ ràng dự đoán này đã không chính xác ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty Stock Images)

Họ dự đoán rằng trong khi những tiến bộ trong công nghệ cho đến nay đã xoay sở để duy trì dân số ngày càng tăng, thì sau ba thế hệ nữa, điều này sẽ không còn đúng nữa.

Các nhà nghiên cứu đã viết rằng “dễ dàng nhận thấy mật độ tăng cao trong nhiều trường hợp có thể làm giảm xác suất tồn tại cho một phần tử cá nhân”, gợi ý rằng sự gia tăng dân số liên tục có thể khiến con người phải “đấu tranh để tồn tại trong một môi trường hữu hạn”.

Vì vậy, khi họ tạo ra một công thức để lập bản đồ cách dân số đang tăng với tốc độ ngày càng nhanh, toán học cho thấy dân số sẽ đạt đến vô hạn vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2026.

Mặc dù tài liệu tham khảo về “ngày tận thế” của các nhà nghiên cứu có thể hơi cường điệu khi nhìn lại, họ đã rất tin rằng sự tăng trưởng dân số không thể tiếp tục tăng mãi mãi và hy vọng rằng “vào một lúc nào đó, bằng cách nào đó, điều gì đó sẽ xảy ra để ngăn chặn cuộc đua ngày càng nhanh này dẫn đến sự tự hủy diệt”.

Như chúng ta có thể đã nhận thấy, sau 66 năm kể từ nghiên cứu này, chúng ta bây giờ không còn cần lo lắng rằng ngày tận thế sắp đến vào tháng 11 nữa, vậy điều gì đã thay đổi?

Mặc dù dân số toàn cầu hiện ở mức khổng lồ 8,2 tỷ người, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể.

Liên Hợp Quốc hiện dự đoán dân số sẽ đạt đỉnh trong vòng 60 năm nữa vào những năm 2080 ở mức 10,3 tỷ người, và đến năm 2100 sẽ giảm khoảng 700 triệu người.

Với việc sự tăng trưởng theo cấp số nhân của dân số bị dừng lại, phần lớn là do phụ nữ chọn sinh ít con hơn ở một số quốc gia lớn nhất thế giới, ngày tận thế năm 2026 ít có khả năng xảy ra.

Nếu bạn muốn có một dự đoán cập nhật hơn, gần đây các nhà khoa học từ Đại học Toho ở Nhật Bản đã hợp tác với các nhà nghiên cứu NASA để xác định khi nào thế giới sẽ kết thúc.

Theo nghiên cứu “Tuổi thọ tương lai của bầu khí quyển giàu oxy của Trái đất”, số phận của sự sống trên Trái đất gắn liền với tuổi thọ và sự tiến hóa của Mặt trời.

Kết quả từ 400.000 mô phỏng máy tính dự đoán rằng hành tinh của chúng ta sẽ trở nên không thể sống được vào năm 1.000.002.021.

Bề mặt Trái đất sẽ trở nên nóng đến mức ngay cả những vi sinh vật kiên cường nhất cũng không thể tồn tại.

Ở giai đoạn đó, các đại dương sẽ bay hơi, bầu khí quyển sẽ mỏng đi, và nhiệt độ bề mặt sẽ khiến sự sống trở nên bất khả thi.

Trong khi đó, rõ ràng nhân loại khó có thể tồn tại được lâu đến thế.

Nguồn: Ladbible