Dự báo giá vàng 2026 bất ngờ bị điều chỉnh giảm

JPMorgan vừa nhận định nhu cầu vàng từ các phân khúc cốt lõi sẽ không tăng trưởng mạnh mẽ như kỳ vọng trước đó. Thực tế này sẽ kìm hãm đà bứt phá của kim loại quý trong năm nay, giới hạn ở ngưỡng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce vào quý IV.

Ông lớn ngân hàng này lưu ý thêm rằng các rủi ro đối với mô hình dự báo của hãng đang nghiêng về xu hướng giảm. Nguyên nhân bắt nguồn từ kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành các đợt tăng lãi suất sớm hơn dự kiến, nếu các dữ liệu kinh tế công bố trong giai đoạn còn lại của mùa hè tiếp tục “nóng” lên.

Đáng chú ý, chỉ mới trước đó vào ngày 9/6, chính JPMorgan còn khẳng định họ kỳ vọng giá vàng sẽ thiết lập đỉnh lịch sử mới ở mức 6.000 USD/ounce trước khi năm nay khép lại.

Về mặt bản chất, môi trường lãi suất cao kéo dài sẽ luôn là thỏi nam châm ghì chặt thế đi lên của các tài sản không sản sinh lợi suất cố định như vàng thỏi, khi giới đầu tư có xu hướng tháo chạy sang các danh mục tài sản khác mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, JPMorgan vẫn duy trì một cái nhìn lạc quan trong dài hạn. Hãng nhận định vàng hoàn toàn có khả năng nới rộng đà tăng trưởng sang năm 2027, khi các hoạt động mua ròng tích trữ của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu vật chất thực tế trên thị trường được củng cố mạnh mẽ, dưới sự hậu thuẫn của các động lực cấu trúc mang tính bền vững.

Trong bối cảnh vàng đang mắc kẹt tại vùng trung gian và thiếu vắng các động lực dẫn dắt rõ ràng, giới đầu tư cần chuyển dịch từ tư duy đầu cơ lướt sóng sang chiến lược phòng thủ và quản trị rủi ro nghiêm ngặt.

Không gia tăng tỷ trọng bằng mọi giá : Tuyệt đối tránh tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) hoặc lao vào bắt đáy khi chưa xuất hiện các tín hiệu đảo chiều vững chắc từ dòng vốn ETF phương Tây. Việc vàng phá vỡ các vùng hỗ trợ cấu trúc quan trọng cho thấy rủi ro sụt giảm (downside risk) vẫn đang chiếm ưu thế.

Chiến lược tích lũy dài hạn và đa dạng hóa : Bản chất của vàng vẫn là hầm trú ẩn an toàn trước các bất ổn địa chính trị và xu hướng phi USD hóa dài hạn của các ngân hàng trung ương mới nổi. Do đó, nếu có ý định đầu tư, hãy áp dụng phương pháp trung bình hóa chi phí (DCA) - chia nhỏ vốn để gom mua ở các nhịp điều chỉnh sâu, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào một thời điểm.

Hiện thực hóa lợi nhuận một phần : Đối với những nhà đầu tư đã nắm giữ vàng ở các chu kỳ giá thấp từ trước, đây là thời điểm thích hợp để hiện thực hóa một phần lợi nhuận nhằm bảo toàn thành quả tài chính, chuyển dịch dòng tiền sang các kênh tài sản có tính chu kỳ tốt hơn hoặc các danh mục sinh lợi suất cố định để tối ưu hóa dòng tiền trong môi trường lãi suất cao.

Đối với thị trường bạc, JPMorgan dự báo mức giá trung bình sẽ dao động trong khoảng từ 60 đến 65 USD/ounce, khi thị trường dần thoát khỏi tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất của năm ngoái và tỷ lệ giá vàng/bạc (gold-to-silver ratio) bắt đầu trở lại quỹ đạo bình ổn.

Trong khi đó, giá bạch kim (platinum) được kỳ vọng sẽ đạt mức trung bình khoảng 1.800 USD/ounce vào cuối năm 2026, và tiếp tục leo lên ngưỡng 1.950 USD/ounce vào cuối năm 2027. Đòn bẩy chính giúp nâng đỡ thị trường này đến từ các yếu tố nền tảng cốt lõi ở phía nguồn cung tại Nam Phi.

Ngược lại, số phận của palladium lại mang màu sắc ảm đạm hơn. JPMorgan dự báo giá sản phẩm này sẽ chỉ neo ở mức 1.350 USD/ounce vào cuối năm 2026, và sụt giảm về mức trung bình khoảng 1.300 USD/ounce vào năm 2027. Xu hướng đi xuống này hoàn toàn trùng khớp với bức tranh suy yếu chung đang bao trùm lên toàn bộ phức hợp kim loại quý.

Theo: Reuters﻿