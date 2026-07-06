Pháp: Xô xát lớn khi 200 người chờ mua điều hòa suốt 7 tiếng nhưng siêu thị chỉ bán ra đúng 2 chiếc

Đầu tháng 7, các siêu thị Lidl tại Pháp đồng loạt mở bán một số mẫu máy làm mát cơ bản với giá chỉ 179 euro (204 USD), thấp hơn rất nhiều so với mức giá phổ biến từ 1.200 euro (khoảng 1.400 USD) của các loại máy lạnh trên thị trường.

Chương trình khuyến mãi lập tức thu hút lượng lớn người dân xếp hàng từ rạng sáng. Tại một cửa hàng Lidl ở Paris, khoảng 200 người đã chờ nhiều giờ đồng hồ để mua sản phẩm. Tuy nhiên, nhân viên cho biết cửa hàng chỉ được phân phối vỏn vẹn hai máy, khiến nhiều khách hàng thất vọng.

Ông Mousa Traore kể lại bản thân đã chờ hơn một tiếng nhưng cuối cùng được thông báo không còn hàng. "Nhân viên thông báo kho hàng chỉ xuất hai chiếc máy. Khi cảnh sát xuất hiện, lượng người nhanh chóng giải tán", anh kể.

Hàng trăm người dân xếp hàng trước cửa siêu thị chờ mua điều hòa - Ảnh: FRANCE24

Trong khi đó, một người đàn ông tên Lasana cho biết ông phải xếp hàng suốt bảy tiếng, từ 4h sáng, mới mua được một trong hai chiếc máy.

Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng Lidl đã quảng cáo gây hiểu lầm khi tung chương trình khuyến mãi với số lượng sản phẩm quá ít trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Nhanh chóng, các vụ cãi vã và xô xát nổ ra khi có người chen ngang hàng. Phía bên trong, một nữ quản lý yêu cầu đám đông giải tán trước khi mở cửa. Một nhân viên khác cho biết kho hàng chỉ có hai chiếc máy.

Việc người dân đi mua thiết bị làm mát diễn ra sau đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6, khiến tỷ lệ tử vong tăng, hệ thống y tế quá tải và trường học phải đóng cửa. Bà Fatou (69 tuổi) chờ 6 tiếng và xếp hàng ở vị trí thứ ba, nhưng cuối cùng chỉ mua được một chiếc quạt điện.

Tình trạng tương tự lan rộng đến các siêu thị ở khu vực Sevran và Livry-Gargan. Lượng ôtô đổ về gây ách tắc ở vùng ngoại ô phía bắc Paris. Anh Lolo, một cư dân địa phương, phải đỗ xe cách bãi đậu vài con phố và đi bộ. "Dòng người chắn kín bãi xe khiến việc mua sắm không thể thực hiện", anh cho biết.

Vì không mua được điều hòa nên nhiều người dân Pháp xảy ra cãi vã, xô xát

Các video cho thấy đám đông chen chúc trong các cửa hàng, tranh giành máy điều hòa và vét sạch kệ hàng chỉ trong vài phút khi nhu cầu nhanh chóng vượt quá nguồn cung. Một số khách hàng được cho là đã xếp hàng từ mờ sáng nhưng vẫn ra về tay không.

Tại Nanterre, hơn 100 người đã tụ tập bên ngoài một cửa hàng Lidl, gây hư hại lối vào. Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận ở Yvelines, Essonne và các khu vực khác thuộc vùng Paris.

Làn sóng săn mua thiết bị làm mát diễn ra trong bối cảnh cơ quan khí tượng Pháp dự báo một đợt nắng nóng mới sẽ xuất hiện vào cuối tuần này.

Chỉ ít ngày trước, nước này vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tăng cao, nhiều bệnh viện quá tải và hàng loạt trường học phải đóng cửa.

Hơn 2.000 người tử vong trong đợt nắng nóng tại Pháp - Ảnh: Reuters

Theo thống kê mới nhất, có tới 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận ở Pháp trong đợt nắng nóng vừa qua. Trong đó, số trường hợp tử vong do nắng nóng ở những người trên 45 tuổi tăng đặc biệt cao - Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Stephanie Rist cho biết trên truyền hình địa phương hôm 3/7.

Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia có tỉ lệ sử dụng máy lạnh thấp ở châu Âu. Theo Cơ quan Môi trường và Quản lý năng lượng Pháp (Ademe), tỉ lệ hộ gia đình sở hữu máy lạnh đã tăng từ 18% năm 2023 lên 24% năm 2025.

Trong đợt nắng nóng hôm 22/6, chuỗi đại siêu thị Carrefour cho biết đã bán được khoảng 30.000 thiết bị làm mát chỉ trong một ngày, cao gấp 1.000 lần so với mức thông thường, cho thấy nhu cầu của người dân đang tăng mạnh khi các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên hơn.