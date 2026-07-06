Vỡ đập ở Trung Quốc, nhiều hồ chứa khác báo động đỏ

Mưa lớn kéo dài sau bão Maysak đã khiến một hồ chứa ở miền nam Trung Quốc bị vỡ đập, trong khi nhiều hồ khác rơi vào tình trạng nguy hiểm, buộc hàng trăm người phải sơ tán và chính quyền nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương đã xuất hiện sự cố tràn và ngập do mưa cực lớn. Chính quyền khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ, sơ tán người dân và cảnh báo tránh xa các khu vực ven sông, hồ chứa cũng như vùng trũng thấp khi hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn.

Khoảng 11 giờ sáng 6/7, hai đoạn đập của hồ chứa Liulan tại Hoành Châu bất ngờ bị vỡ, tạo ra khoảng hở dài khoảng 50 m. Dòng nước khổng lồ sau đó đổ xuống hạ lưu với tốc độ lớn, theo China Business Network.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đục cuồn cuộn nhấn chìm đồng ruộng và cột điện. Một số người mắc kẹt trên mái nhà phải vẫy tay cầu cứu. Một đoạn video khác ghi lại cảnh một người đàn ông được máy bay không người lái thả dây kéo khỏi dòng nước lũ.

Nhân viên hồ chứa cho biết hơn 300 người dân trong khu vực đã được sơ tán lên chỗ cao và hiện chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, cơ sở này đã bị mất điện hoàn toàn và việc khôi phục thông tin liên lạc đang gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ban quản lý đập đã phát cảnh báo tới các khu dân cư phía hạ lưu và báo cáo khẩn cấp cho chính quyền địa phương.

Hồ chứa Liulan được hoàn thành năm 1960, có sức chứa khoảng 95,5 triệu m3 nước và cung cấp nước tưới cho 40 ngôi làng thuộc 4 thị trấn.

Trước diễn biến nghiêm trọng, thành phố Nam Ninh với khoảng 9 triệu dân đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 1 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc.

Chính quyền cho biết quyết định này được đưa ra do “mưa cực lớn, mực nước dâng nhanh và tình trạng đặc biệt nguy hiểm tại một hồ chứa”.

Mưa lũ cũng gây gián đoạn giao thông. Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh thông báo tạm dừng đôi tàu khách quốc tế T8701 từ Nam Ninh đi Gia Lâm (Việt Nam) và chuyến T8702 theo chiều ngược lại qua cửa khẩu Bằng Tường.

Trong khi đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu USD) để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên sửa chữa đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học và bệnh viện.

Bão Maysak - cơn bão đầu tiên đổ bộ Trung Quốc trong năm nay - đã vào đảo Hải Nam hôm 3/7 trước khi tiếp tục đổ bộ Quảng Ninh (Việt Nam) vào 4/7. Trước khi bão đến, nhiều chuyến bay, tàu hỏa và dịch vụ vận tải biển tại khu vực đã phải tạm dừng hoạt động, trong khi tàu thuyền được yêu cầu vào nơi trú ẩn và các đảo du lịch đóng cửa.

Đài truyền hình CCTV cho biết Nam Ninh đã kích hoạt mức ứng phó phòng chống lũ cao nhất sau sự cố vỡ đập, đồng thời cảnh báo mực nước tại nhiều con sông địa phương có thể vượt ngưỡng nguy hiểm từ 1-2 m.

Theo truyền thông địa phương, nhiều khu dân cư đã bị ngập sâu, với nước lũ dâng gần kín nóc ô tô.

“Mất điện từ khoảng 22 giờ đêm và nước bắt đầu dâng rất nhanh. Chỉ trong 2 giờ, mực nước đã lên khoảng 1,2 m. Vì trời quá tối nên chúng tôi không thể di chuyển để cứu tài sản”, một cư dân tại thành phố Đông Hưng chia sẻ với Jimu News.

Các đội cứu trợ đã được điều động tới hiện trường để đánh giá thiệt hại, hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ và bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Dù bão Maysak đã suy yếu sau khi di chuyển lên phía bắc, hoàn lưu của cơn bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn tại Quảng Tây cùng nhiều tỉnh khác như An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Sơn Đông.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo nhiều khu vực sẽ có lượng mưa từ 10-40 mm trong ngày 27/4, trong khi một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa lên tới 70-100 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và ngập lụt.

Theo SCMP﻿