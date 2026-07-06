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Tàu chiến của 2 cường quốc hạt nhân sắp gặp nhau ở vùng biển Trung Quốc

| | Tài chính quốc tế

Tàu chiến của 2 cường quốc hạt nhân sắp gặp nhau ở vùng biển Trung Quốc

Kể từ 2012, hải quân hai nước đã tổ chức thành công hoạt động này hơn 10 lần.

Ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo lực lượng hải quân nước này và Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận liên hợp trên biển 2026 (Joint Sea-2026) vào tháng này tại vùng biển gần thành phố cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sau khi cuộc tập trận kết thúc, một số lực lượng của cả hai bên sẽ tiến hành tuần tra chung trên biển tại các khu vực liên quan thuộc Thái Bình Dương.

Theo các nguồn tin quân sự, tính đến 5/7, các tàu chiến Nga tham gia tập trận đã cập cảng quân sự ở Thanh Đảo, hoàn tất công tác tập kết toàn bộ lực lượng tham gia.

Nga triển khai một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, một tàu hộ vệ, một tàu ngầm và một tàu cứu hộ cho cuộc tập trận. Trong khi đó, lực lượng tham gia của phía Trung Quốc chủ yếu đến từ Hải quân Chiến khu Bắc bộ, bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường, một tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường, một tàu tiếp liệu tổng hợp, một tàu cứu hộ và một tàu ngầm. Cả hai bên cũng sẽ triển khai trực thăng trên tàu và các đơn vị thủy quân lục chiến.

Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải. Trên biển, hai bên sẽ tiến hành các kịch bản huấn luyện như phối hợp trinh sát, phòng không và phòng thủ tên lửa, cùng một số hoạt động liên quan khác.

Bên cạnh đó, sĩ quan và binh sĩ của hai nước cũng sẽ thực hiện các hoạt động giao lưu chuyên môn và tổ chức các chuyến tham quan tàu chiến của nhau.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định cuộc diễn tập này nằm trong kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội hai nước, nhằm mục đích cùng ứng phó với các thách thức an ninh, đồng thời bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.

Kể từ khi cuộc tập trận “Liên hợp trên biển” đầu tiên giữa 2 cường quốc hạt nhân Trung Quốc và Nga diễn ra tại Hoàng Hải năm 2012, chuỗi hoạt động này đã được tổ chức thành công hơn 10 lần, đóng vai trò nền tảng cốt lõi cho sự hợp tác mang tính thường xuyên và thể chế hóa giữa hải quân hai nước.

Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, nặng hơn 4.700 tấn bắt đầu di chuyển trên biển, thực hiện nhiệm vụ đã có từ 16 năm trước

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
trung quốc, nga

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