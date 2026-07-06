Nga tuyên bố kỷ lục với 8.266 quả bom - Cuộc họp kín của ông Belousov hé lộ 1 thứ từ Kiev buộc Kremlin hành động khẩn

Đài TST (Nga) ngày 5/7 đăng bài viết cho biết Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã lập kỷ lục mới về số lượng bom hàng không được sử dụng trong tháng 6/2026.

Diễn biến này xuất hiện cùng lúc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov công khai một phần nội dung cuộc họp kín với các phóng viên chiến trường.

Nga lập kỷ lục với 8.266 quả bom

Phóng viên quân sự Boris Rozhin dẫn dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong tháng 6/2026, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã sử dụng 8.266 quả bom hàng không nhằm vào các vị trí của Ukraine.

Con số này bao gồm bom FAB gắn mô-đun dẫn đường và hiệu chỉnh UMPK, bom UMPB cùng nhiều loại bom hàng không khác. So với tháng 5, số lượng bom được sử dụng tăng khoảng 10%, tương đương trung bình 276 quả mỗi ngày.

“Trong tháng 6, một kỷ lục mới về việc sử dụng bom hàng không của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã được thiết lập” - ông Rozhin viết khi dẫn dữ liệu từ phía Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian

Cường độ sử dụng bom hàng không đặc biệt cao tại hướng Sloviansk. Một quân nhân Ukraine cho biết quân đội Nga đang tích cực sử dụng các loại bom hạng nặng tại khu vực này, tạo sức ép lớn lên hệ thống phòng thủ và các tuyến hậu cần của Kiev.

Việc gia tăng bom có điều khiển cho thấy Moscow tiếp tục ưu tiên chiến thuật tấn công từ ngoài tầm hoạt động của nhiều hệ thống phòng không tiền tuyến. Các loại bom gắn UMPK cho phép máy bay Nga thả bom từ khoảng cách xa hơn, đồng thời hiệu chỉnh đường bay tới mục tiêu.

Công khai nội dung cuộc họp kín với Bộ trưởng Belousov

Tuy nhiên, sức ép trên chiến trường không chỉ đến từ các cuộc không kích. Khi UAV ngày càng giữ vai trò lớn trong tác chiến, Bộ Quốc phòng Nga cũng phải điều chỉnh nhanh hệ thống phòng thủ, sản xuất và chỉ huy. Đây là trọng tâm trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Andrey Belousov và các phóng viên chiến trường Nga.

Cụ thể, theo TST, Bộ Quốc phòng Nga đã lần đầu công khai nội dung chính của cuộc họp kín giữa Bộ trưởng Andrey Belousov và các phóng viên chiến trường. Cuộc thảo luận tập trung vào một trong những mối đe dọa thay đổi nhanh nhất trên chiến trường Ukraine: ưu thế ngày càng lớn của các hệ thống UAV.

Đây không chỉ là câu chuyện về một vài máy bay không người lái xuyên qua phòng không Nga. Điều khiến Moscow phải gấp rút điều chỉnh là cách Ukraine kết hợp nhiều loại UAV để mở rộng vùng tác chiến từ tiền tuyến tới sâu trong hậu phương, gây sức ép lên các tuyến hậu cần, kho tàng, khí tài và hệ thống phòng không.

Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 9/4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết ngay cả một số tiếng nói quân sự ủng hộ Nga cũng thừa nhận Ukraine đã đạt được kết quả đáng kể trong hoạt động ngăn chặn chiến trường bằng UAV và các giải pháp công nghệ mới.

Theo ISW, Ukraine đã tăng mạnh các đòn UAV tầm trung nhằm vào hậu cần và trang thiết bị của Nga từ cuối năm 2025, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026. Những hoạt động này được đánh giá là đã góp phần cản trở đà tiến của quân đội Nga và hỗ trợ một số cuộc phản công của Ukraine.

UAV Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Ảnh: The Moscowtimes

Đến cuối tháng 6, Reuters tiếp tục dẫn nhận định của các nhà phân tích rằng những cuộc tấn công bằng UAV tầm trung nhằm vào hệ thống hậu cần đã làm suy yếu năng lực tác chiến của lực lượng Nga, dù chưa đủ để buộc Moscow phải đình chỉ chiến dịch tiến công.

Những thông tin đó giúp lý giải tại sao ông Belousov nhấn mạnh rằng tình hình liên quan đến UAV thay đổi trung bình khoảng hai tháng một lần. Một giải pháp chống UAV còn hiệu quả ở thời điểm hiện tại có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu khi phía Ukraine thay đổi công nghệ, phương thức điều khiển hoặc cách tổ chức tấn công.

Vì vậy, hệ thống phòng thủ không thể vận hành theo một mô hình cố định. Bộ Quốc phòng Nga phải liên tục cập nhật thiết bị, dữ liệu và phương án đối phó dựa trên tình hình thực tế tại từng khu vực.

Một trong những nội dung trọng tâm khác của cuộc họp là tăng cường phòng không tại các khu vực của Nga và trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Bộ trưởng Belousov đặc biệt quan tâm đến những giải pháp kỹ thuật xuất phát từ chiến trường và ý kiến của các binh sĩ trực tiếp vận hành hệ thống chống UAV.

Cuộc họp cũng đề cập đến việc ký hợp đồng, sản xuất và cung cấp các hệ thống không người lái cho đơn vị chiến đấu, bao gồm UAV hạng nặng, robot mặt đất và xuồng không người lái. Song song với đó, những xưởng kỹ thuật và phòng thí nghiệm được thành lập ngay trong quân đội tiếp tục cải tiến khí tài theo yêu cầu từ tiền tuyến.

Hình ảnh từ cuộc họp kín của ông Belousov. Nguồn: TST chụp màn hình video từ kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Putin thông báo với ông Trump về kế hoạch ở Donbass

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin đã dành sự chú ý đặc biệt cho tình hình Donbass.

Theo ông Ushakov, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố quân đội Nga sẽ tiếp tục kiểm soát toàn bộ các khu vực phòng thủ kiên cố của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại đây, bất chấp nỗ lực kháng cự của Kiev.

Ông Putin nhấn mạnh việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka là một bước quan trọng trong kế hoạch kiểm soát toàn bộ phần lãnh thổ còn lại của Donetsk. Tổng thống Nga khẳng định các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến vào những cứ điểm mà quân đội Ukraine vẫn đang nắm giữ.

“Dù chính quyền Kiev cố gắng giữ các khu vực phòng thủ còn lại như thế nào, quân đội của chúng ta chắc chắn cũng sẽ kiểm soát được những nơi này”, ông Putin tuyên bố.

Phía Nga thông báo Konstantinovka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam đang hoàn tất việc kiểm soát các khu phố và xử lý những nhóm nhỏ của lực lượng Ukraine còn ẩn náu trong tầng hầm hoặc giữa các khu vực đổ nát.

Tuyên bố với ông Trump cho thấy Moscow không xem Donbass là một hồ sơ có thể dừng lại ở đường tiếp xúc hiện tại. Nga tiếp tục đặt mục tiêu kiểm soát các khu vực phòng thủ còn lại của Ukraine, đồng thời duy trì sức ép bằng bom hàng không, UAV, robot mặt đất và hệ thống chỉ huy tích hợp AI.

Ba diễn biến xuất hiện gần như đồng thời đã phác họa hướng đi của Nga: gia tăng hỏa lực từ trên không, nâng cấp năng lực chống UAV và tác chiến không người lái, sau đó tập trung các nguồn lực này vào mục tiêu kiểm soát những cứ điểm còn lại tại Donbass.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố của ông Putin với ông Trump không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là thông điệp trực tiếp về kế hoạch quân sự tiếp theo của Moscow tại miền đông Ukraine.