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Phát hiện tài liệu mật của quân đội Anh trong bãi rác

| | Tài chính quốc tế

Một tập tài liệu quân sự mật chưa được biên tập của quân đội Anh vừa được tìm thấy tại một bãi xử lý rác thải ở miền Bắc nước này.

Phát hiện tài liệu mật của quân đội Anh trong bãi rác- Ảnh 1.

Doanh trại Catterick Garrison.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quân đội Anh, vốn từ lâu đã thiếu hụt ngân sách, đang trải qua giai đoạn khó khăn, với cả 5 tàu ​​ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Astute hiện bị mắc kẹt tại cảng do tồn đọng công tác bảo trì.

Ngân sách eo hẹp đã trở thành điểm gây tranh cãi đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, người đã từ chức tháng trước sau một cuộc tranh cãi về vấn đề ngân sách với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer.

Theo nguồn tin, tập tài liệu quân sự này được một người dân phát hiện trong thùng rác tái chế ở Catterick Bridge và đã được giao cho tờ báo The Sun.

Các tập tin này chứa tên và cấp bậc của binh lính, chi tiết ca trực gác, thông tin kho vũ khí, quy trình an ninh, báo cáo sự cố và các hồ sơ khác liên quan đến Catterick Garrison, doanh trại lớn nhất của quân đội Anh.

Theo tờ Sun, dẫn lời Đại tá Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo và an ninh cấp cao trong quân đội Anh, các tài liệu này có thể cung cấp thông tin nguy hiểm cho những thế lực thù địch.

“Đây là một rủi ro an ninh rõ ràng. Đó là sự vi phạm quy trình, thể hiện sự thiếu cẩn trọng”, ông Ingram nói, đồng thời nhấn mạnh, những tài liệu nhạy cảm như vậy lẽ ra phải được xé nhỏ hoặc đốt trước khi tiêu hủy.

Đây không phải là vụ rò rỉ thông tin quân sự nhạy cảm duy nhất xảy ra ở Anh gần đây.

Năm ngoái, các tài liệu chứa thông tin về binh lính của doanh trại Catterick Garrison, lịch ca trực và chi tiết cấp phát vũ khí đã được tìm thấy rải rác trên một con phố ở Newcastle, rơi ra từ một túi rác bị rách.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
Anh

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