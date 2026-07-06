Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump tuyên bố Mỹ tránh được vết xe đổ của châu Âu

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích chính sách nhập cư của châu Âu, đồng thời cho rằng Mỹ đã tránh được kịch bản tương tự.

Ông Trump tuyên bố Mỹ tránh được vết xe đổ của châu Âu- Ảnh 1.

Người nhập cư ở Paris, Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiều quốc gia châu Âu đã bị hạ xuống thành các nước "Thế giới thứ 3" do theo đuổi các chính sách nhập cư thất bại.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội X để tiếp tục chỉ trích các đồng minh của Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

"Châu Âu đang học được rằng khi tiếp nhận tội phạm từ Thế giới thứ 3, bạn sẽ trở thành một quốc gia thuộc Thế giới thứ 3. Điều đó xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng lập trường cứng rắn của ông về vấn đề nhập cư đã giúp nước Mỹ tránh được kết cục tương tự.

"Tôi đã đắc cử đúng lúc!!!", ông viết.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Di cư (RFBerlin), mặc dù số người xin tị nạn đến EU đã giảm kể từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, dân số sinh ra ở nước ngoài tại khối này vẫn đạt mức kỷ lục 64,2 triệu người trong năm ngoái, tăng thêm 20,2 triệu người so với năm 2010.

Cũng trong ngày 5/7, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trả lời phỏng vấn The Sunday Times và nhận định rằng "có điều gì đó rất bất ổn trong nền chính trị Anh", đồng thời cho rằng người dân nước này "thực sự đang khao khát những thay đổi mang tính cơ cấu".

Ông Vance đưa ra bình luận trên khi đề cập đến việc ông Keir Starmer từ chức, trở thành Thủ tướng Anh thứ 6 rời nhiệm sở chỉ trong vòng 1 thập kỷ.

Theo ông, nước Anh "đã bị giới lãnh đạo làm thất vọng trong một thời gian dài" và "có thể làm được nhiều điều hơn những gì đang làm hiện nay".

Tuần trước, ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa từ các nước EU nếu khối này tiếp tục kế hoạch tăng thuế đối với các dịch vụ số do các công ty công nghệ Mỹ cung cấp.

Cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ còn nói với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte rằng ông "thất vọng với phần lớn" các quốc gia châu Âu trong liên minh.

"Tôi chỉ muốn sự trung thành... Chúng tôi có 50.000 binh sĩ ở Đức. Chúng tôi chỉ muốn một chút thiện chí, một chút đáp lại. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Nhưng họ nói: "Không, chúng tôi không thể làm vậy"", ông Trump phát biểu.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng "khái niệm của NATO không phải là sự phục tùng mù quáng mà là tinh thần tự do trong quá trình thảo luận".

Ông nhấn mạnh với tạp chí Der Spiegel rằng mọi quyết định trong NATO đều được đưa ra "trên cơ sở đồng thuận tự nguyện của tất cả các quốc gia thành viên, chứ không phải theo sự áp đặt của bất kỳ quốc gia nào".

Theo https://www.rt.com/news/642597-trump-us-eu-migration/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

Theo Hải Yến

Giáo Dục Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Oman toan tính điều gì?

Oman toan tính điều gì? Nổi bật

Nga sắp biến khoa học viễn tưởng thành sự thật, chạy đua khai thác kho báu triệu tỷ đô trên trời sau vài năm tới

Nga sắp biến khoa học viễn tưởng thành sự thật, chạy đua khai thác kho báu triệu tỷ đô trên trời sau vài năm tới Nổi bật

Mỹ từng bí mật muốn mua oanh tạc cơ hạt nhân Liên Xô

Mỹ từng bí mật muốn mua oanh tạc cơ hạt nhân Liên Xô

06:50 , 06/07/2026
Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu

Ba quốc gia dẫn đầu châu Phi về giới siêu giàu

06:31 , 06/07/2026
Mỹ: Cháy trên cầu Brooklyn giữa màn bắn pháo hoa

Mỹ: Cháy trên cầu Brooklyn giữa màn bắn pháo hoa

06:12 , 06/07/2026
Động cơ nội địa tỏa sáng giúp máy bay Nga thăng cấp vượt trội, sẵn sàng "cân kèo" cả Boeing lẫn Airbus

Động cơ nội địa tỏa sáng giúp máy bay Nga thăng cấp vượt trội, sẵn sàng "cân kèo" cả Boeing lẫn Airbus

00:05 , 06/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên