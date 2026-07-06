Ông Trump tuyên bố Mỹ tránh được vết xe đổ của châu Âu

Người nhập cư ở Paris, Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhiều quốc gia châu Âu đã bị hạ xuống thành các nước "Thế giới thứ 3" do theo đuổi các chính sách nhập cư thất bại.

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội X để tiếp tục chỉ trích các đồng minh của Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) và Anh.

"Châu Âu đang học được rằng khi tiếp nhận tội phạm từ Thế giới thứ 3, bạn sẽ trở thành một quốc gia thuộc Thế giới thứ 3. Điều đó xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt", ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng lập trường cứng rắn của ông về vấn đề nhập cư đã giúp nước Mỹ tránh được kết cục tương tự.

"Tôi đã đắc cử đúng lúc!!!", ông viết.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Di cư (RFBerlin), mặc dù số người xin tị nạn đến EU đã giảm kể từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, dân số sinh ra ở nước ngoài tại khối này vẫn đạt mức kỷ lục 64,2 triệu người trong năm ngoái, tăng thêm 20,2 triệu người so với năm 2010.

Cũng trong ngày 5/7, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trả lời phỏng vấn The Sunday Times và nhận định rằng "có điều gì đó rất bất ổn trong nền chính trị Anh", đồng thời cho rằng người dân nước này "thực sự đang khao khát những thay đổi mang tính cơ cấu".

Ông Vance đưa ra bình luận trên khi đề cập đến việc ông Keir Starmer từ chức, trở thành Thủ tướng Anh thứ 6 rời nhiệm sở chỉ trong vòng 1 thập kỷ.

Theo ông, nước Anh "đã bị giới lãnh đạo làm thất vọng trong một thời gian dài" và "có thể làm được nhiều điều hơn những gì đang làm hiện nay".

Tuần trước, ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa từ các nước EU nếu khối này tiếp tục kế hoạch tăng thuế đối với các dịch vụ số do các công ty công nghệ Mỹ cung cấp.

Cuối tháng 6, Tổng thống Mỹ còn nói với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte rằng ông "thất vọng với phần lớn" các quốc gia châu Âu trong liên minh.

"Tôi chỉ muốn sự trung thành... Chúng tôi có 50.000 binh sĩ ở Đức. Chúng tôi chỉ muốn một chút thiện chí, một chút đáp lại. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Nhưng họ nói: "Không, chúng tôi không thể làm vậy"", ông Trump phát biểu.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng "khái niệm của NATO không phải là sự phục tùng mù quáng mà là tinh thần tự do trong quá trình thảo luận".

Ông nhấn mạnh với tạp chí Der Spiegel rằng mọi quyết định trong NATO đều được đưa ra "trên cơ sở đồng thuận tự nguyện của tất cả các quốc gia thành viên, chứ không phải theo sự áp đặt của bất kỳ quốc gia nào".