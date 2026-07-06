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Mỹ: Cháy trên cầu Brooklyn giữa màn bắn pháo hoa

| | Tài chính quốc tế

Một đám cháy đã bùng phát trên cầu Brooklyn trong màn pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ tại New York, song không gây thương vong.

Theo Sở Cứu hỏa New York, lực lượng chức năng đã điều 2 xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. Các lính cứu hỏa được nhìn thấy phun nước vào đám cháy trên cầu Brooklyn ngay trước 22h ngày 4/7 (giờ Mỹ). Cây cầu này đã được đóng với các phương tiện trong thời gian diễn ra màn trình diễn pháo hoa.

Đám cháy đã khiến lửa lan rộng và tạo ra cột khói trước khi được khống chế. Đại diện Sở Cứu hỏa New York cho biết các sự cố cháy trong những sự kiện pháo hoa không phải là điều bất ngờ. Đây cũng là lý do giới chức luôn yêu cầu giữ khoảng cách an toàn giữa khu vực bắn pháo hoa và đám đông.

Mỹ: Cháy trên cầu Brooklyn giữa màn bắn pháo hoa- Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ dập lửa trên cầu Brooklyn trong màn pháo hoa ở New York, Mỹ,  ngày 4/7/2026. 

Mỹ: Cháy trên cầu Brooklyn giữa màn bắn pháo hoa- Ảnh 2.

Pháo hoa rực sáng trên cầu Brooklyn trong lễ mừng Quốc khánh Mỹ, ngày 4/7/2026. 

Màn pháo hoa tại New York đã được tổ chức sớm hơn kế hoạch do nguy cơ thời tiết xấu. Nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ ở khu vực Bờ Đông cũng đã bị hủy hoặc trì hoãn. Tại Washington, mưa bão đã khiến giới chức phải sơ tán người dân khỏi khu vực National Mall.

Theo Mạnh Dương

VTV

Từ Khóa:
mỹ

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