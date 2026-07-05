Cháy lớn! Nga đánh trúng trụ sở đầu não Zaporizhzhia, Kiev phản ứng khẩn - Công bố 2 lệnh nóng ông Putin vừa ban bố

Cháy lớn! Nga đánh trúng trụ sở đầu não chính quyền Zaporizhzhia

Đài TST (Nga) ngày 5/7 đưa tin, một UAV Nga đã đánh trúng tòa nhà Cơ quan hành chính quân sự tỉnh Zaporizhzhia, có thể được mô tả là trụ sở đầu não của chính quyền tỉnh. Phía Ukraine xác nhận công trình bị tấn công hai lần trong chưa đầy 2 giờ; đám cháy lớn đã xảy ra, song đã được khống chế và không có thương vong tại chính tòa nhà này.

Điều gây chú ý còn nằm ở phương tiện được sử dụng. Theo bình luận viên Alexander Grishin của tờ Komsomolskaya Pravda (Nga), đòn đánh lần này không được thực hiện bằng tên lửa hành trình hay UAV tấn công tầm xa, mà bằng một FPV (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất) cỡ nhỏ.

FPV vốn chủ yếu hoạt động gần tiền tuyến và được người điều khiển quan sát trực tiếp qua camera. Vì vậy, việc một chiếc UAV loại này xuất hiện giữa trung tâm Zaporizhzhia cho thấy phạm vi hoạt động của UAV Nga đã được kéo sâu hơn đáng kể.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: gCaptain

Phía Ukraine trước đó cũng thừa nhận các cuộc tấn công đơn lẻ bằng FPV đã vươn tới thành phố, đánh vào nhà ở, công trình hành chính và phương tiện giao thông.

Theo Grishin, tác động lớn nhất của vụ tấn công nằm ở yếu tố tâm lý. Một UAV nhỏ có thể tiếp cận trụ sở chính quyền tỉnh đồng nghĩa khoảng cách giữa chiến tuyến và trung tâm Zaporizhzhia đang bị thu hẹp.

Vụ đánh trúng trụ sở chính quyền tỉnh phát đi tín hiệu đáng lo ngại: FPV không còn chỉ xuất hiện ở chiến hào hay tuyến tiếp vận sát mặt trận. Khi loại vũ khí giá rẻ này bắt đầu tiếp cận các mục tiêu sâu trong đô thị, áp lực bảo vệ cơ quan điều hành và hậu cần sẽ tăng mạnh.

Trong khi Zaporizhzhia đối mặt mối đe dọa mới từ trên không, mặt đất ở nhiều hướng khác cũng biến động nhanh chóng.

Nga tuyên bố kiểm soát 160 km² trong một ngày

Theo số liệu do bình luận viên quân sự Mikhail Degtyaryov tổng hợp, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 160 km² chỉ trong một ngày. Con số này đặc biệt lớn nếu đặt cạnh mức 387 km² mà nguồn này cho rằng quân đội Nga giành được trong toàn bộ tháng 6. Tuy nhiên, đây là số liệu từ phía Nga và chưa được xác nhận độc lập đầy đủ.

Diễn biến nổi bật nhất là tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Kostiantynivka, một trung tâm giao thông và công nghiệp quan trọng tại Donetsk. Ngày 3/7, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo với ông Putin rằng thành phố đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga.

Moscow mô tả đây là một nút phòng thủ chủ chốt thuộc tuyến Sloviansk – Kramatorsk – Kostiantynivka. Ukraine khi đó chưa xác nhận tuyên bố này, trong khi một số nguồn cho biết Kiev vẫn bác bỏ việc thành phố đã thất thủ hoàn toàn.

Sau Kostiantynivka, lực lượng Nga đang gây sức ép về phía Oleksiievo-Druzhkivka và Novoselivka. Ảnh: WSJ

Theo TST, sau Kostiantynivka, lực lượng Nga đang gây sức ép về phía Oleksiievo-Druzhkivka và Novoselivka. Trên khu vực do Cụm quân Đông phụ trách, phía Nga tuyên bố tiến khoảng 4 km và kiểm soát Oleksandrivka.

Ở hướng Kharkiv, các đơn vị Nga được cho là đã tiến từ 8 đến gần 12 km tại một số khu vực, đồng thời tạo thế gần bao vây Bilyi Kolodiaz. Tại khu vực do Cụm quân Tây phụ trách, bài viết mô tả phòng tuyến Ukraine bị đẩy lùi quanh Kupiansk và các khu vực lân cận.

Một mũi đột phá khác được nhắc tới tại ranh giới Lugansk – Kharkiv, với chính diện gần 20 km và mức tiến sâu tối đa khoảng 9 km. Trên hướng Sloviansk, phía Nga tuyên bố tiến thêm 4,5 km, kiểm soát Pyskunivka và tạo áp lực đối với Mykolaivka cùng Nhà máy nhiệt điện Sloviansk.

Nếu các số liệu này phản ánh đúng tình hình thực địa, 160 km² trong một ngày không chỉ là bước nhảy về diện tích. Nó còn cho thấy quân đội Nga đang cố mở nhiều điểm đột phá cùng lúc, buộc Ukraine phải phân tán lực lượng dự bị, hậu cần và các đơn vị phản ứng nhanh.

Ông Putin thân chinh tới sở chỉ huy, đưa ra 2 mệnh lệnh nóng

Chính trong bối cảnh đó, ông Putin xuất hiện tại sở chỉ huy, biến những chuyển động trên chiến trường thành thông điệp trực tiếp từ cấp lãnh đạo cao nhất của Nga.

Cụ thể, vào ngày 3/7, Tổng thống Vladimir Putin, với tư cách Tổng tư lệnh tối cao, đã tới một sở chỉ huy phụ trợ của Cụm lực lượng liên hợp. Tại đây, ông nghe Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cùng các tư lệnh báo cáo về Kostiantynivka, Lyman, Kharkiv, Sumy và khu vực biên giới. Điện Kremlin công bố sự kiện vào tối cùng ngày.

Theo bài viết, mệnh lệnh thứ nhất là vô hiệu hóa các cuộc phản công mang tính phô diễn truyền thông. Phía Nga cáo buộc Ukraine thường đưa những nhóm nhỏ tiến vào khu vực vừa mất, cắm cờ, quay hình bằng UAV rồi công bố như bằng chứng đã giành lại vị trí. Moscow muốn chặn đứng hoạt động này, đặc biệt sau tuyên bố kiểm soát Kostiantynivka.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Mệnh lệnh thứ hai là tiếp tục các đợt tập kích tầm xa quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự và hậu cần của Ukraine. TST liên hệ chỉ thị này với đợt tấn công đêm 2/7, được mô tả là một trong những đòn tập kích dữ dội nhất kể từ đầu chiến sự.

Thông điệp đáng chú ý nhất từ cuộc họp lại liên quan tới “vùng an toàn”. Ông Putin tuyên bố khu vực này sẽ phải tiếp tục mở rộng nếu Ukraine tăng cường tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Phát biểu này cho thấy chiến dịch của Nga có thể không dừng ở 4 khu vực Moscow tuyên bố sáp nhập. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev sau đó nói vành đai an ninh cần bao phủ các tỉnh Sumy, Kharkiv và Dnipropetrovsk.

Từ UAV FPV đánh trúng trụ sở đầu não chính quyền tỉnh Zaporizhzhia, những tuyên bố về 160 km² đổi quyền kiểm soát trong một ngày, đến việc ông Putin trực tiếp xuất hiện tại sở chỉ huy, các diễn biến đang tạo nên chuỗi áp lực liên hoàn đối với Kiev.

Trên không, các UAV nhỏ đang vươn sâu hơn. Trên mặt đất, nhiều mũi tiến công được mở đồng thời. Ở cấp chiến lược, Moscow phát tín hiệu phạm vi “vùng an toàn” có thể tiếp tục mở rộng. Giai đoạn tiếp theo vì thế sẽ phụ thuộc vào khả năng mỗi bên duy trì hậu cần, lực lượng dự bị và quyền kiểm soát nhịp độ trên toàn mặt trận.