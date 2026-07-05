Ukraine tập kích căn cứ không quân trọng yếu của Nga ở Crimea

Ukraine ngày 5/7 tuyên bố đã mở một đợt tập kích hỗn hợp nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, trong đó có căn cứ không quân Gvardiyske ở bán đảo Crimea, hai cây cầu hậu cần chiến lược tại vùng Donetsk và nhiều kho đạn ở các khu vực tiền tuyến.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, chiến dịch nằm trong nỗ lực liên tục nhằm làm suy giảm năng lực tấn công và hệ thống hậu cần của quân đội Nga.

Ảnh vệ tinh cho thấy các bể chứa dầu đang bốc cháy và khói dày đặc sau cuộc tấn công ở Kerch, Crimea hôm 20/6. Ảnh: Getty Images

Mục tiêu chính trong đợt tấn công là sân bay quân sự Gvardiyske, một trong những căn cứ không quân trọng yếu của Nga tại Crimea. Theo phía Ukraine, căn cứ này là nơi triển khai máy bay chiến đấu, máy bay hải quân và thực hiện các hoạt động chiến đấu, hậu cần cũng như bảo dưỡng kỹ thuật cho lực lượng không quân Nga. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

"Sân bay này được sử dụng làm căn cứ cho máy bay chiến đấu và máy bay hải quân, đảm bảo các phi vụ chiến đấu, hậu cần và bảo trì kỹ thuật cho thiết bị hàng không", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Song song với đó, Ukraine cho biết đã tập kích hai cây cầu đường bộ quan trọng tại vùng Donetsk, gồm cầu bắc qua sông Hruzkyi Yalanchyk gần Huselnykove và cầu bắc qua sông Kalmius gần Staromarivka. Kiev nhận định đây là các tuyến vận chuyển thường xuyên được Nga sử dụng để đưa binh sĩ, vũ khí, đạn dược và vật tư ra tiền tuyến.

Lực lượng Ukraine cũng tuyên bố tấn công ba kho đạn của Nga gần Makiivka (Donetsk), Dovzhansk (Luhansk) và Preobrazhenka (Kherson).

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, số lượng các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào các mục tiêu nằm sâu hơn 50 km phía sau tiền tuyến Nga trong tháng 6 đã tăng gần gấp đôi so với trước.

Theo ông Fedorov, việc phá hủy các kho hậu cần, tuyến vận tải và điểm tiếp tế sẽ làm giảm đáng kể khả năng bảo đảm hậu cần cho các đơn vị Nga. Ông cũng tuyên bố quân đội Ukraine đã lập nhiều kỷ lục mới trong tháng 6, bao gồm số cuộc tấn công vào pháo binh, phương tiện cơ giới, xe máy quân sự, cũng như số vụ đánh chặn máy bay không người lái và trực thăng của Nga. Tổng cộng, phía Ukraine cho biết đã tấn công hơn 200.000 mục tiêu trong tháng.

Đợt tập kích ngày 5/7 diễn ra sau nhiều ngày Ukraine liên tục gia tăng sức ép lên các căn cứ không quân của Nga tại Crimea.

Trước đó, ngày 3/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã sử dụng máy bay không người lái tấn công các sân bay quân sự Saky và Gvardiyske trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài 40 ngày được Tổng thống Volodymyr Zelensky phê duyệt.

Theo SBU, chiến dịch đã đánh trúng bảy nhà chứa máy bay tại sân bay Saky, khiến ít nhất bảy máy bay, gồm các tiêm kích Su-30SM, Su-30 và cường kích Su-24, bị phá hủy hoặc hư hại. Cơ quan này cũng cho biết đã tấn công hai nhà chứa máy bay tại Gvardiyske được Nga sử dụng để cất giữ máy bay không người lái.