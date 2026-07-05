Startup châu Á 4 năm tuổi đang làm chấn động ngành gọi xe: Không lấy hoa hồng, cho tài xế giữ toàn bộ tiền cước, thực hiện 190.000 chuyến đi/ngày

Namma Yatri, công ty khởi nghiệp 4 năm tuổi của Ấn Độ, đang làm đảo lộn ngành dịch vụ gọi xe tại đất nước tỷ dân. Ra mắt vào năm 2022 với tư cách đơn vị tổng hợp xe lam, startup này đã thay đổi cách tài xế kiếm tiền từ các nền tảng gọi xe đơn thuần.

Được biết, Namma Yatri loại bỏ mô hình dựa trên hoa hồng, đi tiên phong bằng hệ thống dựa trên đăng ký. Tài xế sẽ trả cho nền tảng một khoản phí tượng trưng và được giữ lại toàn bộ giá cước tính từ khách hàng.

Ứng dụng hiện đã có mặt tại hơn 15 thành phố của Ấn Độ, hỗ trợ gần 190.000 chuyến đi mỗi ngày. Theo trang web, Namma Yatri đã giúp 638.000 tài xế kiếm được tổng cộng hơn 175 triệu USD kể từ khi ra mắt cho đến nửa năm 2025.

Thành công này buộc các đối thủ cạnh tranh lâu đời, từ Ola, Rapido và gần đây nhất là Uber, buộc phải điều chỉnh mô hình kinh doanh và cung cấp đăng ký. Chính phủ cũng đang tìm cách giới thiệu các ứng dụng xe chuyển lợi nhuận trực tiếp cho tài xế.

Namma Yatri hiện đang tính đến chuyện mở rộng ra thị trường nước ngoài. Sarayu Natarajan, người sáng lập Viện Aapti, một tổ chức nghiên cứu tập trung vào công nghệ và xã hội, chia sẻ với Rest of World khi đề cập đến sự thay đổi trong mô hình thanh toán trên toàn ngành: “Namma Yatri đóng vai trò trung tâm trong sự thay đổi đang diễn ra”.

Namma Yatri có thị phần nhỏ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, song lại đang trở thành động lực của ngành, Saurav Kumar Chachan, đối tác liên kết của Redseer, một công ty nghiên cứu và tư vấn tập trung vào các công ty khởi nghiệp, nói với Rest of World . “Các tài xế coi đây như một giải pháp thay thế tốt hơn và các nền tảng sẽ phải phù hợp với hướng đi của thị trường”.

Namma Yatri được phát triển bởi một công ty fintech do SoftBank hậu thuẫn, Juspay, hợp tác với Quỹ Tương tác trong Kinh tế số (FIDE), một tổ chức phi lợi nhuận tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bằng các giao thức mở. Nhóm sáng lập của Namma Yatri đã tham khảo ý kiến của Liên đoàn lái xe kéo tự động (ARDU) tại Bengaluru để đảm bảo ứng dụng có thể giải quyết các thách thức trong các mô hình gọi xe hiện có. Rudramurthy, tổng thư ký ARDU nói với Rest of Word: “Khách hàng thích thú và nói về ứng dụng với những người khác nữa”.

Thời điểm Namma Yatri ra mắt vào tháng 11 năm 2022, ứng dụng miễn phí cho tài xế và thu hút hàng nghìn người sử dụng. Đến giữa năm 2023, Namma Yatri triển khai mô hình phí đăng ký khác nhau, tùy vào từng khu vực. Ở hầu hết các tiểu bang, tài xế xe lam trả 25 rupee (29 xu) một ngày cho các chuyến đi không giới hạn hoặc 3,5 rupee (4 xu) cho mỗi chuyến đi trong 10 chuyến đầu tiên, sau đó không tính phí.

“Phản hồi rất tích cực. Đây được thiết kế như những mối quan hệ đối tác dài hạn, nhiều năm. Giá cả của chúng tôi rất phải chăng, hoàn toàn linh hoạt và có thể được duy trì thông qua phí đăng ký của người dùng. Nó tương tự như mô hình trả tiền theo mức sử dụng được các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và công nghệ áp dụng. Điều này mang lại lợi ích lớn cho chính phủ và cộng đồng”, theo Namma Yatri. “Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong mô hình không hoa hồng: tài xế giữ toàn bộ tiền cước, và chúng tôi chỉ tính một khoản phí đăng ký nhỏ cho công nghệ và dịch vụ”.

Namma Yatri hiện là ứng dụng gọi xe duy nhất ở Ấn Độ công khai các số liệu quan trọng về tài xế và chuyến đi. Vào cuối năm 2023, Juspay đã tách Namma Yatri thành một công ty riêng có tên là Moving Tech Innovations. Shanmugavel được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành; Magizhan Selvan, cựu giám đốc điều hành của Juspay, tiếp quản vị trí giám đốc điều hành.

Năm 2024, Moving Tech Innovations huy động được 11 triệu USD từ Google và các công ty đầu tư mạo hiểm Blume Ventures và Antler.

“Chúng tôi thích cách họ xây dựng và giải quyết vấn đề di chuyển ở quy mô lớn. Nó có thể mở rộng quy mô mà không cần đầu tư nhiều vốn”, Karthik Reddy, đồng sáng lập Blume, chia sẻ với Rest of World.

Tài xế Bobby Thomas cho biết anh hài lòng với Rapido và Namma Yatri vì chúng minh bạch và thân thiện với tài xế, dù khả năng tiếp cận trong giờ cao điểm hạn chế. “Ngoại trừ một số khu vực nhất định, lựa chọn mặc định của tôi luôn là Uber vì trải nghiệm của người dùng tốt hơn”, Disha Rawal, một cư dân Bengaluru cho biết.

Rest of World đã nói chuyện với gần một chục tài xế. Hầu hết đều sử dụng ít nhất hai ứng dụng. Nhiều tài xế ở Bengaluru không hài lòng với Namma Yatri vì họ tin rằng công ty này, vốn tuyên bố minh bạch dữ liệu, lại không minh bạch về thu nhập. Một số vẫn cảnh giác với phí đăng ký của công ty.

“Khi họ bắt đầu, họ nói không tính phí. Nếu sau này họ tăng phí này thì sao?”, một người nói.

Tính đến giữa năm 2025, Namma Yatri vẫn chưa hòa vốn. Từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, công ty báo cáo khoản lỗ 3,3 crore rupee (387.000 USD) trên doanh thu là 2,2 crore rupee (258.000 đô la), theo công ty nghiên cứu Tracxn.

Namma Yatri là nền tảng gọi xe đầu tiên đóng góp vào nỗ lực của chính phủ nhằm dân chủ hóa thương mại trực tuyến, hiện đang phát triển một ứng dụng dành cho vận tải đa phương thức với chính quyền tiểu bang Tamil Nadu. Công ty cũng đã triển khai chương trình đưa nhiều phụ nữ hơn vào ngành nghề vốn do nam giới thống trị.

“Tôi đã thử rất nhiều công việc sau khi chồng qua đời, bao gồm cả làm giúp việc gia đình. Tuy nhiên, tôi thích lái xe hơn”, Pushpalatha, một bà mẹ đơn thân đến từ Bengaluru, chia sẻ với Rest of World.

Trong khi dịch vụ độc đáo giúp của Namma Yatri trở nên nổi tiếng, công ty hiện sẽ phải đối diện với các đối thủ cạnh tranh đang cố gắng sao chép mô hình. Chachan cho biết mọi nền tảng sẽ phải cạnh tranh để giành cùng một nhóm tài xế. Nền tảng nào sở hữu nhiều xe nhất sẽ có cơ hội thành công cao.

Shanmugavel cho biết mô hình nguồn mở của Namma Yatri, cách tiếp cận lấy cộng đồng làm trọng tâm và sự hợp tác công-tư sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Ông cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho mô hình không hoa hồng ngay từ ngày đầu tiên. Đối với những công ty khác, đó là chiến lược giới hạn ở một số danh mục nhất định và không rõ chúng sẽ kéo dài trong bao lâu”.

Theo: Rest of World, Money Control