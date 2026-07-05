Khi nào giá vé máy bay giảm?: Chuyên gia Mỹ thẳng thừng cảnh báo đừng mong giá giảm sâu ngay lập tức

Hiện tại, giá xăng dầu đang giảm dần vì xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là giá vé máy bay sẽ giảm mạnh trong thời gian ngắn.

Chuyên gia tư vấn ngành hàng không Michael Boyd trao đổi với Yahoo Finance: “Đừng kỳ vọng giá vé máy bay sẽ giảm mạnh như giá xăng”.

Mặc dù bình quân giá vé máy bay đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây, chúng vẫn cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả giá vé bay nội địa Mỹ lẫn bay quốc tế đều đạt đỉnh vào tháng 5. Các chuyến nội địa Mỹ đắt hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chuyến quốc tế tăng 16%.

Theo ông Willie Walsh, người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đại diện cho các hãng hàng không trên toàn thế giới, cho biết: “Nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz vẫn chưa ổn định và có thể sẽ mất thời gian để giá nhiên liệu máy bay giảm sau khi giá dầu giảm”.

Ngay cả khi giá nhiên liệu tiếp tục giảm, các hãng hàng không có thể không giảm giá vé trong nhiều tháng.

Nhà phân tích lĩnh vực vận tải Atul Maheswari tại UBS Group nhận định các hãng hàng không đã thua lỗ rất nhiều trong quý hai vì nhiều chỗ ngồi đã được đặt trước với giá thông thường. Vì vậy, họ sẽ cố gắng bù lỗ bằng việc tăng giá vé.

Trong khi đó, nhu cầu di chuyển vẫn không hề giảm. Việc công chúng chấp nhận giá vé máy bay đắt đỏ khiến các hãng hàng không để tâm.

“Chừng nào nhu cầu trên thị trường nội địa Mỹ vẫn mạnh mẽ, thì giá vé máy bay sẽ duy trì ở mức hiện tại”, nhà phân tích John Grant tại công ty đữ liệu hàng không OAG cho biết.

Theo Yahoo Finance