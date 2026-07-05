Khi nào giá vé máy bay giảm?: Chuyên gia Mỹ thẳng thừng cảnh báo đừng mong giá giảm sâu ngay lập tức
Khi giá nhiên liêu máy bay tăng vọt đầu năm nay, các hãng hàng không đã nhanh chóng tăng giá vé và phí dịch vụ. Nhưng khi xăng giảm thì sao?
- 05-07-2026Các nhà khoa học đã tính toán xong thời điểm trái đất “tận thế”, con số gấp 18 lần 44 năm trước
- 05-07-2026Nữ tiếp viên hàng không xách hộ túi chứa ma tuý, quốc gia láng giềng Việt Nam siết chặt kiểm soát mọi tổ bay: Không tin ai cả
- 05-07-2026‘Thần đèn’ Nga khiến thế giới ngỡ ngàng khi ‘nhấc’ ngon ơ toà nhà 3.200 tấn, di chuyển lắt léo không vỡ một viên gạch
Hiện tại, giá xăng dầu đang giảm dần vì xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là giá vé máy bay sẽ giảm mạnh trong thời gian ngắn.
Chuyên gia tư vấn ngành hàng không Michael Boyd trao đổi với Yahoo Finance: “Đừng kỳ vọng giá vé máy bay sẽ giảm mạnh như giá xăng”.
Mặc dù bình quân giá vé máy bay đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây, chúng vẫn cao hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả giá vé bay nội địa Mỹ lẫn bay quốc tế đều đạt đỉnh vào tháng 5. Các chuyến nội địa Mỹ đắt hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chuyến quốc tế tăng 16%.
Theo ông Willie Walsh, người đứng đầu Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đại diện cho các hãng hàng không trên toàn thế giới, cho biết: “Nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz vẫn chưa ổn định và có thể sẽ mất thời gian để giá nhiên liệu máy bay giảm sau khi giá dầu giảm”.
Ngay cả khi giá nhiên liệu tiếp tục giảm, các hãng hàng không có thể không giảm giá vé trong nhiều tháng.
Nhà phân tích lĩnh vực vận tải Atul Maheswari tại UBS Group nhận định các hãng hàng không đã thua lỗ rất nhiều trong quý hai vì nhiều chỗ ngồi đã được đặt trước với giá thông thường. Vì vậy, họ sẽ cố gắng bù lỗ bằng việc tăng giá vé.
Trong khi đó, nhu cầu di chuyển vẫn không hề giảm. Việc công chúng chấp nhận giá vé máy bay đắt đỏ khiến các hãng hàng không để tâm.
“Chừng nào nhu cầu trên thị trường nội địa Mỹ vẫn mạnh mẽ, thì giá vé máy bay sẽ duy trì ở mức hiện tại”, nhà phân tích John Grant tại công ty đữ liệu hàng không OAG cho biết.
Theo Yahoo Finance
Nhịp Sống Thị Trường