Ukraine bí mật nhận tên lửa chống hạm NSM tối tân nhất

Ảnh chụp bệ phóng của tổ hợp đã được Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố trong chuyến thăm làm việc của ông Volodymyr Zelensky tới vùng Odessa.

Phiên bản dành cho vùng ven biển cũng đang được sử dụng tại các quốc gia như Ba Lan và Mỹ, ngoài ra còn được Latvia, Bulgaria, Đan Mạch và Romania đặt hàng.

Trước đây chưa có thông báo chính thức nào về ý định của Lực lượng Hải quân Ukraine trong việc mua sắm tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm này.

Tuy vậy, vào tháng 5/2022, đã có thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét khả năng cung cấp hai loại tên lửa chống hạm đó là Harpoon và NSM cho Ukraine.

So sánh các bệ phóng tên lửa chống hạm NSM của Hải quân Ukraine và Hải quân Ba Lan.

Tới tháng 6/2023, ấn phẩm quốc phòng Defence24 của Ba Lan, trích dẫn các nguồn tin riêng, viết rằng Ukraine đang đàm phán mua các bộ phận của hệ thống tên lửa chống hạm ven biển NSM từ nước này.

Tuy nhiên, bệ phóng được trưng bày có màu sắc đồng nhất, khác với kiểu ngụy trang mà Ba Lan áp dụng cho các thiết bị quân sự.

Không giống như phiên bản Ba Lan trên khung gầm Jelcz, biến thể của Ukraine sử dụng xe tải có hệ thống nâng hạ đa năng.

Tên lửa hành trình chống hạm NSM của Na Uy.

Tên lửa tấn công hải quân (Naval Strike Missile) là một loại tên lửa hành trình chống hạm được phát triển bởi công ty Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy.

Đây là một tên lửa cận âm có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất - mặt biển. Nó dài 4m và có tổng khối lượng hơn 400kg, trong đó đầu đạn xuyên phá bằng chất nổ mạnh nặng 120kg.

Trong giai đoạn bay hành trình, tên lửa được điều khiển bằng hệ thống quán tính kết hợp với hiệu chỉnh tín hiệu GPS.

Vào giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa được dẫn hướng bằng hệ thống nhận dạng mục tiêu với đầu dò hồng ngoại. Hệ thống này có cơ sở dữ liệu riêng về "dấu hiệu nhiệt" của mục tiêu. Nhờ đó nó có thể nhận dạng các loại đối tượng cụ thể và tấn công chính xác nhất.