Phát hiện 2 bao tải trắng chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc, cảnh sát lập tức vào cuộc

Một gia đình tại bang Virginia (Mỹ) đang lái xe đường thì bất ngờ nhìn thấy túi tiền mặt trị giá gần 1 triệu USD (26 tỷ VNĐ) nằm ngay giữa đường.

Thiếu tá Scott Moser thuộc Phòng Cảnh sát trưởng Quận Caroline chia sẻ với CNN rằng chiếc xe chạy phía trước gia đình Schantz đã đánh lái để né một vật trông giống như một túi rác lớn. Tuy nhiên, gia đình Schantz đã không kịp phản ứng như vậy.

"Vì thế họ đã đi đè lên chiếc túi. Thay vì bỏ lại đống rác trên đường, họ đã dừng xe, nhặt nó lên và ném vào thùng sau của xe tải", ông Moser cho biết.

Họ còn nhìn thấy một chiếc túi khác nằm gần đó và cũng nhặt luôn chiếc túi đó lên. Sau khi về đến nhà vào cuối buổi tối hôm đó, họ định mang rác từ cả 2 chiếc túi đi vứt.

"Khi mở ra, bên trong trông giống như thư tín. Sau đó, họ kiểm tra kỹ hơn và phát hiện đó hóa ra là tiền mặt", ông Moser nói.

Gia đình Schantz đã gọi điện cho cơ quan chức năng để trình báo.

"Chúng tôi đã đến tận nơi và xác định đó là tiền mặt. Số tiền được chứa trong 2 chiếc túi và tổng trị giá lên tới gần 1 triệu USD", ông Moser cho biết thêm.

Bên trong 2 chiếc túi lớn là những chiếc túi nhỏ hơn, mỗi túi đều chứa một số thông tin về nơi mà số tiền này đáng lẽ phải được gửi vào.

Phòng Cảnh sát trưởng đã tiến hành cuộc điều tra riêng trước khi bàn giao vụ việc cho Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ (USPS).

Theo CNN﻿