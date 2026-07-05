Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 2 bao tải trắng chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc, cảnh sát lập tức vào cuộc

| | Tài chính quốc tế

Những gì chứa bên trong vượt xa tưởng tượng của gia đình nhặt được chiếc túi.

Phát hiện 2 bao tải trắng chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc, cảnh sát lập tức vào cuộc- Ảnh 1.

Một gia đình tại bang Virginia (Mỹ) đang lái xe đường thì bất ngờ nhìn thấy túi tiền mặt trị giá gần 1 triệu USD (26 tỷ VNĐ) nằm ngay giữa đường.

Thiếu tá Scott Moser thuộc Phòng Cảnh sát trưởng Quận Caroline chia sẻ với CNN rằng chiếc xe chạy phía trước gia đình Schantz đã đánh lái để né một vật trông giống như một túi rác lớn. Tuy nhiên, gia đình Schantz đã không kịp phản ứng như vậy.

"Vì thế họ đã đi đè lên chiếc túi. Thay vì bỏ lại đống rác trên đường, họ đã dừng xe, nhặt nó lên và ném vào thùng sau của xe tải", ông Moser cho biết.

Họ còn nhìn thấy một chiếc túi khác nằm gần đó và cũng nhặt luôn chiếc túi đó lên. Sau khi về đến nhà vào cuối buổi tối hôm đó, họ định mang rác từ cả 2 chiếc túi đi vứt.

"Khi mở ra, bên trong trông giống như thư tín. Sau đó, họ kiểm tra kỹ hơn và phát hiện đó hóa ra là tiền mặt", ông Moser nói.

Gia đình Schantz đã gọi điện cho cơ quan chức năng để trình báo.

"Chúng tôi đã đến tận nơi và xác định đó là tiền mặt. Số tiền được chứa trong 2 chiếc túi và tổng trị giá lên tới gần 1 triệu USD", ông Moser cho biết thêm.

Bên trong 2 chiếc túi lớn là những chiếc túi nhỏ hơn, mỗi túi đều chứa một số thông tin về nơi mà số tiền này đáng lẽ phải được gửi vào.

Phòng Cảnh sát trưởng đã tiến hành cuộc điều tra riêng trước khi bàn giao vụ việc cho Cơ quan Bưu chính Hoa Kỳ (USPS).

Theo CNN﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Thần đèn’ Nga khiến thế giới ngỡ ngàng khi ‘nhấc’ ngon ơ toà nhà 3.200 tấn, di chuyển lắt léo không vỡ một viên gạch

‘Thần đèn’ Nga khiến thế giới ngỡ ngàng khi ‘nhấc’ ngon ơ toà nhà 3.200 tấn, di chuyển lắt léo không vỡ một viên gạch Nổi bật

Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, nặng hơn 4.700 tấn bắt đầu di chuyển trên biển, thực hiện nhiệm vụ đã có từ 16 năm trước

Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, nặng hơn 4.700 tấn bắt đầu di chuyển trên biển, thực hiện nhiệm vụ đã có từ 16 năm trước Nổi bật

Kế hoạch phát biểu mừng Quốc khánh Mỹ của Tổng thống Trump gặp trục trặc

Kế hoạch phát biểu mừng Quốc khánh Mỹ của Tổng thống Trump gặp trục trặc

10:52 , 05/07/2026
Sự thật ngã ngửa về 10.000 bước mỗi ngày: Trò lừa marketing thế kỷ hay thần dược cho sức khỏe?

Sự thật ngã ngửa về 10.000 bước mỗi ngày: Trò lừa marketing thế kỷ hay thần dược cho sức khỏe?

10:24 , 05/07/2026
Thu 1,2 tỷ USD từ tiền số - Ông Donald Trump nói gì?

Thu 1,2 tỷ USD từ tiền số - Ông Donald Trump nói gì?

09:05 , 05/07/2026
Nga bắt đầu trả lương bằng đồng ruble kỹ thuật số

Nga bắt đầu trả lương bằng đồng ruble kỹ thuật số

08:48 , 05/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên