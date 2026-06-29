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Tổng thống Putin thừa nhận một thực trạng 'khó chịu' ở Nga

| | Tài chính quốc tế

Một cơ quan chuyên trách đã được thành lập để giải quyết vấn đề.

Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu đã gây ra tình trạng thiếu hụt ở các khu vực của Nga.

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao về cung cấp và phân phối nhiên liệu ngày 28/6,, Tổng thống Putin cho biết Nga phải giảm thiểu tối đa tác động của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ.

Ông kêu gọi triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung cho ngành nông nghiệp, đồng thời cho biết chính quyền xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel.

Theo các nguồn tin được các báo chí Nga đăng tải, ông Putin nói tại cuộc họp: “Mọi người ở đây đều biết rõ các vấn đề đối với người dân và doanh nghiệp vẫn còn tồn tại. Thật không may, tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng vẫn tiếp diễn”.

“Chúng ta phải giảm thiểu tối đa tác động của các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng của chúng ta”, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu công nghiệp ở Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát bên trong Ukraine, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực dầu mỏ.

Ông Putin cho biết chính quyền đã giải phóng kho dự trữ xăng – hiên ở mức 1,7 triệu tấn, đồng thời dự báo sản lượng tháng 7 sẽ vượt tháng 6. Ông cũng cho biết lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, vốn đã được thảo luận từ lâu, đang được xem xét.

Theo hãng tin Interfax, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak trước đó đã nói rằng Nga không cần thiết phải cấm xuất khẩu dầu diesel.

Tổng thống Putin cho biết một cơ quan chuyên trách về nguồn cung nhiên liệu đang làm việc suốt ngày đêm, đồng thời chia sẻ thêm rằng tình hình đòi hỏi “các biện pháp mang tính hệ thống phù hợp với quy mô của những thách thức hiện tại” để tăng nguồn cung và giữ giá ở mức hợp lý.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng việc cung cấp nguyên liệu cho nông nghiệp là đặc biệt quan trọng.

“Chúng ta cần nỗ lực hết sức để đảm bảo duy trì nguồn cung nhiên liệu theo mùa cho các doanh nghiệp nông nghiệp và công nghiệp chế biến, bởi vì vụ thu hoạch phụ thuộc vào nhiên liệu”.

Trước đó, Reuters đưa tin Nga đang đàm phán với Kazakhstan để nhập khẩu 50.000 tấn xăng AI-92 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong nước do sự cố ngừng hoạt động và sửa chữa đột xuất tại các nhà máy lọc dầu.

Theo Reuters, việc ngừng hoạt động tại một số nhà máy lọc dầu lớn ở miền trung nước Nga sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm giảm sản lượng xăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến cuối tháng 6.

Theo Reuters﻿

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Y Vân

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