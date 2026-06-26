Nga cảnh báo một nước G7

Thứ Năm (25/6), Điện Kremlin cho biết Moscow sẽ xem xét các lựa chọn pháp lý và sử dụng chúng một cách triệt để nếu Anh bán dầu từ con tàu mà quốc gia châu Âu tịch thu trong tháng này.

Anh có ý định tổ chức đấu giá bán 100.000 tấn dầu thô của Nga trên tàu Smyrtos. Con tàu này bị Anh chặn bắt ở eo biển Manche ngày 14/6 với cáo buộc thuộc hạm đội bóng tối. Tờ báo cho biết thêm, số tiền thu được có thể được sử dụng để tài trợ cho Ukraine.

“Chắc chắn có những phương án pháp lý để đáp trả. Chúng tôi sẽ xem xét và phân tích tình hình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Kể từ khi bị bắt giữ, con tàu được neo đậu ngoài khơi bờ biển Weymouth dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Anh. Thuyền trưởng Ajay Pant, một công dân Ấn Độ, đã bị buộc tội lách lệnh trừng phạt .

Tàu Smyrtos sẽ được thả và có thể trở về Nga sau khi các điều tra viên của Cơ quan phòng chống tội phạm hoàn tất cuộc điều tra.

Tuy nhiên, các quan chức Anh cho rằng 98.000 tấn dầu thô Ural trên tàu hiện thuộc sở hữu hợp pháp của Anh và có thể được chính phủ sử dụng hoặc giao dịch.

Tờ Telegraph các bộ trưởng đang xem xét đề xuất bán số dầu mỏ này, có giá trị thị trường khoảng 35 triệu bảng Anh (46 triệu USD), và sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Một lựa chọn khác là tinh chế số dầu mỏ này ở Anh và sử dụng chúng để cung cấp điện cho các hộ gia đình, mặc dù chưa rõ việc chuyển giao từ quyền sở hữu nhà nước sang tay một công ty năng lượng sẽ diễn ra như thế nào.

Kế hoạch này, hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, có thể bao gồm việc chuyển tiền trực tiếp cho Ukraine hoặc sử dụng số tiền đó để tài trợ cho việc gửi trang thiết bị đến tiền tuyến.

Theo Reuters﻿