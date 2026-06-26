Italy phản ứng gắt sau phát biểu gây tranh cãi của lãnh đạo NATO

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto (phải) tại Brussels, Bỉ, ngày 13/2/2025.

Bộ Quốc phòng Italy đã bác bỏ phát biểu của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte liên quan vai trò của nước này trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Rutte ca ngợi điều mà ông gọi là sự hỗ trợ “quy mô lớn” của các nước châu Âu đối với chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm lật đổ chính quyền tại Iran.

Tổng Thư ký NATO cho rằng riêng Italy đã đóng góp khoảng 500 trong tổng số 4.000-5.000 phi vụ quân sự mà Mỹ thực hiện từ các căn cứ tại châu Âu để hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Italy ngày 25/6, khẳng định vai trò của nước này chỉ giới hạn ở các hoạt động “kỹ thuật và hậu cần, không mang tính tác chiến”, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Italy cũng như các điều kiện đã được Quốc hội nước này phê chuẩn liên quan đến việc Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Italy.

“Thật đáng ngạc nhiên khi Tổng Thư ký NATO, người không liên quan đến Chiến dịch Epic Fury, lại đưa ra cách diễn giải truyền tải một thông điệp hoàn toàn sai lệch bằng cách nhầm lẫn các loại chuyến bay đã được cho phép”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Italy nêu rõ.

Cuộc phỏng vấn của ông Rutte dường như nhằm đón đầu các chỉ trích nhắm vào các thành viên châu Âu của NATO, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa bày tỏ sự không hài lòng trong cuộc gặp với người đứng đầu NATO tại Nhà Trắng.

Ông Trump đã liệt kê Italy vào nhóm các quốc gia khiến ông “thất vọng” vì điều mà ông mô tả là thiếu sự trung thành với Mỹ.

Đáp lại, ông Rutte cho rằng sự miễn cưỡng của các đồng minh châu Âu trong việc đi theo đường lối của Mỹ chỉ là một vài “trường hợp cá biệt”.

Bài viết cũng nhắc lại việc ông Rutte nhiều lần công khai ca ngợi Tổng thống Trump, thậm chí từng gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “daddy” (bố) trong một cuộc họp báo chung năm ngoái.

Tranh cãi mới xuất hiện không lâu sau bất đồng giữa ông Trump và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Bà Meloni phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ rằng bà đã “nài nỉ” ông chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 gần đây ở Pháp.

Thủ tướng Italy khẳng định việc duy trì quan hệ thân thiện với ông Trump không mang lại lợi ích chính trị cho bà, đồng thời nhấn mạnh mức độ ủng hộ trong nước phụ thuộc hoàn toàn vào “khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của Italy”.

Trong một diễn biến khác, Thượng viện Mỹ tuần này đã thông qua một chỉ thị với tỷ lệ phiếu 50-48, kêu gọi Tổng thống Trump rút lực lượng Mỹ khỏi cuộc xung đột với Iran.

Biện pháp này trước đó đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, bởi Tổng thống Mỹ có quyền phủ quyết những nỗ lực nhằm hạn chế thẩm quyền của mình.

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội phải phê chuẩn mọi cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Quốc hội Mỹ chưa trực tiếp ban hành tuyên bố chiến tranh nào, mà chủ yếu sử dụng các nghị quyết cho phép sử dụng lực lượng quân sự, trao cho nhánh hành pháp quyền tiến hành các chiến dịch quân sự với phạm vi rộng.