Iran chuẩn bị thu về cả 'núi' tiền

Iran đã bắt đầu đưa dầu thô lên các tàu chở dầu để vận chuyển ra khỏi Vịnh Ba Tư sau khi Mỹ tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt, mở ra cơ hội cho Tehran thu về khoản tiền ước tính khoảng 8,5 tỷ USD.

Đầu tuần này, tàu chở dầu Impalas bắt đầu rời bến phía tây đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran. Lượng dầu dự trữ 2 triệu thùng trên tàu được cho là gần đầy.

Theo MarineTraffic, tàu Impalas đang treo cờ của Sao Tome và Principe. Vào lúc 22:30 thứ Ba (23/6), tàu được định vị ngoài khơi bờ biển Qatar và đang hướng về eo biển Hormuz. Dữ liệu điểm đến từ hệ thống nhận dạng tự động của tàu cho thấy thủy thủ đoàn người Trung Quốc trên tàu.

Nikkei đã phân tích hình ảnh vệ tinh từ vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) chụp vào cuối tuần trước, cho thấy 3 tàu lớn được cho là tàu chở dầu tại bến cảng phía tây. Một trong số đó đã được xác nhận là tàu Impala.

Thứ Hai (22/6), Mỹ tuyên bố tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Iran, sau thỏa thuận tạm thời về chấm dứt chiến tranh với Iran được ký kết ngày 17/6. Mỹ cam kết sẽ dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng sau quá trình đàm phán kéo dài 60 ngày.

Quân đội Mỹ đã phong tỏa các cảng của Iran từ giữa tháng 4, khiến lượng dầu tồn đọng tích tụ trên đảo Kharg. Iran đã sử dụng các tàu chở dầu cũ để chứa lượng dầu thô dư thừa. Với việc các lệnh trừng phạt hiện đã được nới lỏng, Tehran được cho là đang nhanh chóng vận chuyển dầu ra khỏi khu vực này.

Claire Jungman, giám đốc tình báo hàng hải tại Vortexa, ước tính rằng tính đến 20/6, có 69 triệu thùng dầu thô của Iran đang chờ được vận chuyển, bao gồm cả các khu vực ngoài Vịnh Ba Tư. Con số này tăng lên 122 triệu thùng nếu tính cả lượng dầu được vận chuyển bởi các tàu thuộc hạm đội bóng tối của Iran.

Giá dầu thô giao ngay tại Dubai vào 23/6 ở mức khoảng 70 USD/thùng. Bán toàn bộ lượng dầu này với giá đó sẽ mang lại cho Iran khoản tiền tương đương 8,5 tỷ USD.

Theo nguồn tin, Iran đang chào bán dầu cho các khách hàng châu Á ngoài Trung Quốc, gồm Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản.﻿

Các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng trở lại nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran bị đình trệ hoặc đổ vỡ. Trong khi Mỹ cho biết Iran đã đồng ý cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh tra các địa điểm hạt nhân, Tehran đã phủ nhận điều này.

Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran vào năm 1979. Các biện pháp này sau đó đã được mở rộng, bao gồm các doanh nghiệp nước ngoài cùng với các ngành công nghiệp như tài chính, vận tải biển và bảo hiểm. Mặc dù đã được nới lỏng trong một thời gian theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, chính quyền ông Trump nhiệm kỳ đầu tiên đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Theo OPEC, năm ngoái Iran đã xuất khẩu 1,66 triệu thùng dầu/ngày nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Con số này gấp 4 lần so với năm 2020 nhưng vẫn thấp hơn mức hơn 2 triệu thùng/ngày trong những năm 1990 và 2000.

Vào năm 2019, Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là Mike Pompeo cho biết 40% doanh thu của Iran đến từ việc bán dầu.

Theo Nikkei Asia﻿