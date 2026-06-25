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Không thua Mỹ, Nhật Bản, phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Cỗ máy thu ánh sáng bất kể ngày đêm, truyền điện 36.000 km từ vũ trụ xuống trái đất

| | Tài chính quốc tế

Không thua Mỹ, Nhật Bản, phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành năng lượng: Cỗ máy thu ánh sáng bất kể ngày đêm, truyền điện 36.000 km từ vũ trụ xuống trái đất

Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học và kỹ sư đã nhấn mạnh tiềm năng của năng lượng mặt trời ngoài không gian trong việc giải quyết tình trạng thiếu năng lượng trên trái đất.

Hiện nay, các nhà nghiên cứu tại Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Tây An (Xidian), Trung Quốc, đang phát triển công nghệ mới để thu được năng lượng mặt trời ngoài không gian và truyền tải không dây về Trái đất.

Dự án được biết đến với tên gọi Zhuri hay "theo đuổi mặt trời", tập trung vào việc xây dựng hệ thống có thể truyền tải điện năng từ vị trí cách xa hơn 36.000 km.

Với phương pháp mới, các nhà khoa học sẽ thử nghiệm bằng việc sử dụng một tấm gương hình vòm đường kính 4,8 mét treo trên toà tháp cao 75 mét để tập trung ánh sáng mặt trời vào các tấm pin.

Điện năng được tạo ra sau đó sẽ được chuyển đổi thành sóng và truyền đi xa hơn 100 mét đến một thiết bị chỉnh lưu. Thiết bị này sẽ chuyển đổi sóng trở lại thành năng lượng có thể sử dụng được.

Năng lượng mặt trời từ không gian mang lại những lợi thế đáng kể so với hệ thống lắp đặt trên mặt đất. Mật độ năng lượng trên không gian có thể đạt gấp 6 lần so với trên bề mặt Trái đất, cũng không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ngày đêm, thời tiết hoặc nhiễu loạn khí quyển.

Đó là lý do tại sao năng lượng mặt trời từ không gian là một giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng năng lượng trên Trái đất.

Dự án mới do ông Duan Baoyan của trường Xidian dẫn đầu. Ông là một kỹ sư cơ điện tiên phong và là cựu hiệu trưởng của trường.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những thách thức, chẳng hạn như giải quyết khả năng dựng các cấu trúc có thể gập lại hoặc tự lắp ráp, khả năng nhắm mục tiêu vi sóng chính xác và đảm bảo an toàn cho máy bay và môi trường.

Những nỗ lực của Trung Quốc đã đưa nước này trở thành một trong những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực này, sánh ngang với Mỹ và Nhật Bản.

Mặc dù việc triển khai trên quỹ đạo vẫn là mục tiêu dài hạn, hiện tại nhiều ứng dụng có thể thành hiện thực trong tương lai gần, như sạc không dây cho vệ tinh trên quỹ đạo hoặc cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên Mặt Trăng.

Theo IE

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