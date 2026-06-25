Cảnh tượng đổ nát, hỗn loạn bên trong sân bay quốc tế lớn nhất Venezuela thời điểm xảy ra thảm họa động đất kép

Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào ngày 25/6, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị sập, người dân hoảng loạn tháo chạy và các cơ quan chức năng khẩn cấp triển khai công tác cứu hộ.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,1 xảy ra ở khu vực phía tây thị trấn Morón, nằm trên bờ biển Caribe của Venezuela, cách thủ đô Caracas khoảng 167 km về phía tây. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 13 km. Chỉ vài phút sau, USGS ghi nhận thêm một trận động đất mạnh hơn với độ lớn 7,5. Tâm chấn trận thứ hai nằm cách Morón khoảng 16 km về phía tây nam, ở độ sâu khoảng 10 km.

Clip- Reuters

Một cựu nghị sĩ Venezuela đã ghi lại những khoảnh khắc hỗn loạn bên trong sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thành phố Maiquetía, cửa ngõ hàng không chính phục vụ thủ đô Caracas và cũng là sân bay lớn nhất nước này, khi trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực.

Trong đoạn video được hãng tin Reuters công bố, ông Wilmer Azuaje vừa di chuyển trong nhà ga vừa ghi hình hiện trường sau động đất.

“Đất đang rung chuyển. Hãy nhìn xem sân bay ở Maiquetía trông như thế nào khi chúng tôi vẫn đang ở bên trong”, ông nói.

Cựu nghị sĩ này tiếp tục mô tả mức độ thiệt hại tại sân bay: “Hãy nhìn cảnh tượng ở đây, mọi thứ gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hãy nhìn sân bay sau trận động đất. Hãy nhìn mọi thứ đã trở nên như thế nào. Tình hình mà chúng tôi đang trải qua ở đây thực sự rất nghiêm trọng”.

Đoạn video cho thấy nhiều người vội vã chạy khỏi khu vực nhà ga trong lúc động đất xảy ra. Bên trong sân bay xuất hiện nhiều đống gạch vụn và bụi bặm, trong khi một số phần trần nhà bị hư hỏng, rơi xuống sàn.

Nhiều báo cáo xác nhận tình trạng sập đổ công trình tại các quận khác nhau của Caracas, trong đó có khu vực Naguanagua. Bên cạnh đó, một số khu vực cũng ghi nhận sự cố mất kết nối internet và gián đoạn thông tin liên lạc do các trạm phát sóng di động bị ảnh hưởng.

Theo các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người được cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát tại bang Falcón, khu vực Tucacas và quận Los Palos Grandes ở Caracas sau khi một tòa nhà nhiều tầng bị sập. Lực lượng cứu hộ và tìm kiếm hiện đang khẩn trương triển khai hoạt động giải cứu tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, bà Rodríguez xác nhận đã có người thiệt mạng, song chưa công bố con số cụ thể. Đồng thời, chính phủ cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm cấp cao để điều phối công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thảm họa.

“Chúng tôi đã huy động toàn bộ mạng lưới y tế công và tư trên cả nước, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhằm điều trị cho những người bị thương trong giai đoạn hết sức nhạy cảm này. Chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình đã mất đi người thân”, bà Rodríguez phát biểu.

Theo quyền tổng thống Venezuela, Sân bay Quốc tế Maiquetía, cửa ngõ hàng không chính phục vụ thủ đô Caracas, đã phải đóng cửa do cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng sau động đất.

Chính phủ cũng quyết định cho học sinh trên toàn quốc nghỉ học đến hết tuần này. Các dịch vụ đường sắt cùng nhiều hoạt động được xác định là không thiết yếu cũng tạm thời bị đình chỉ.

Tại thủ đô Caracas, nhiều tòa nhà được xác nhận đã đổ sập. Ngoài ra, các bang Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcón cũng chịu ảnh hưởng từ thảm họa, trong đó một số khu vực ghi nhận tình trạng mất điện.

“Đây là một sự việc có mức độ nghiêm trọng rất lớn”, bà Rodríguez nhấn mạnh.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát, trong khi giới chức tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại do trận động đất gây ra.

Nguồn: CNN