Động đất kép tại Venezuela: Một tòa nhà 22 tầng bị phá hủy hoàn toàn, các bà mẹ than khóc tìm con giữa đống đổ nát

“Antonio, mẹ đây, mẹ ở ngay đây,” tiếng kêu tuyệt vọng của một người mẹ vang vọng từ đống đổ nát của một tòa nhà 22 tầng ở Caracas bị sập hoàn toàn sau hai trận động đất mạnh ở Venezuela vào ngày 24 tháng 6.

Những người hàng xóm bất lực nhìn đống đổ nát của ngôi nhà trong khi một người trong số họ bò lết giữa đống hoang tàn, lắng nghe tiếng động nhưng chỉ nghe thấy sự im lặng.

“Chúng tôi cần đèn pin,” một trong những tình nguyện viên tự phát nói, chỉ có một sĩ quan cảnh sát đi cùng nhóm khi họ chờ đợi lực lượng cứu hộ đến.

“Tania, Tania,” một cái tên khác vang vọng khắp khu vực bị tàn phá, vốn là một phần của khu dân cư Petunia ở khu phố Los Palos Grandes giàu có, nơi thường nhộn nhịp với các nhà hàng và quán cà phê.

Một người đàn ông lặng lẽ khóc trên đường phố.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại cùng một khu vực của Venezuela.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), các trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter đã khiến nhiều tòa nhà sụp đổ trên khắp thủ đô, làm người dân hoảng loạn chạy tán loạn ra đường.

Theo lãnh đạo lâm thời Delcy Rodriguez, đã có thêm 20 dư chấn, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello cho biết các bang Trujillo, Carabobo, Miranda và La Guaira là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hiện con số thương vong chưa được báo cáo nhưng được dự liệu là rất lớn.

Ảnh: AFP

Chỉ cách đó vài dãy phố, những người rời khỏi một trung tâm mua sắm đều trong trạng thái bàng hoàng.

“Cầu thang sập xuống, toàn bộ bức tường nứt toác. Đồ đạc từ trần nhà rơi xuống. Thật kinh khủng,” bà Odalis Escalona, 54 tuổi, nhân viên ngân hàng, kể lại.

Zenia Gonzalez, 52 tuổi, đã an ủi một cô gái tuổi teen vẫn còn đang khóc.

“Chúng tôi đợi cho nó đi qua rồi chạy xuống thang cuốn,” Gonzalez kể với AFP.

“Chúng tôi phải chờ vì nó rung lắc quá mạnh. Tình trạng đó kéo dài khá lâu,” bà nói thêm.

Những tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp nơi khi mọi người chen chúc nhau chạy ra khỏi tòa nhà.

Tại khu phố La Castellana gần đó, Maria Romero cũng vội vã rời khỏi căn hộ của mình.

“Nó di chuyển rất nhiều và phát ra âm thanh như một tiếng gầm sâu,” nữ kỹ sư 48 tuổi nói với AFP, thêm rằng ban đầu bà đã do dự không biết phải làm gì.

"Trong giây lát, tôi đã nghĩ đến việc chui xuống gầm bàn trốn đi, nhưng tôi quyết định rời khỏi đây," cô ấy nói.

Các tòa nhà trên khắp thành phố đã bị phá hủy, trong khi bà Rodriguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa sân bay chính của đất nước do "thiệt hại nghiêm trọng" sau trận động đất.

Ngay sau hai trận động đất liên tiếp ở Venezuela, một trận động đất mạnh khác đã xảy ra ở miền bắc Nhật Bản, theo cơ quan khí tượng nước này cho biết, nhưng không có thương vong hay thiệt hại về vật chất nào được báo cáo.

Những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử gần đây của Venezuela, quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, đã diễn ra ở phía đông bắc vào năm 1997, khiến 73 người thiệt mạng, và ở Caracas vào năm 1967, khi 236 người chết.