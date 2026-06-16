Thời báo Hoàn cầu: 8 trận động đất liên tiếp ở Thanh Hải - Trung Quốc

Chiều 16-6, một trận động đất mạnh 6,3 độ đã xảy ra tại xã Hải Tây, tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc, làm rung chuyển vùng cao nguyên thưa dân cư và kích hoạt chiến dịch cứu hộ quy mô lớn của chính quyền.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 06 phút (giờ địa phương), độ sâu chấn tiêu 10 km.

Dữ liệu từ CENC cho thấy trong vòng 40 phút sau trận động đất chính đã xảy ra thêm 7 dư chấn khác, nâng tổng số trận động đất liên tiếp ghi nhận tại Hải Tây lên 8 trận - theo Thời báo Hoàn cầu (Global Times). Các dư chấn có cường độ từ 3,0 đến 4,9 độ, đều ở độ sâu khoảng 10 km.

Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, giới chức địa phương xác nhận đã có 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Công tác thống kê thiệt hại về người và tài sản vẫn đang được tiếp tục.

Tâm chấn trận động đất 6,3 độ xảy ra tại xã Hải Tây, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) với độ sâu 10 km. Ảnh: EARTHQUAKE.USGS.GOV

Theo Tân Hoa Xã, toàn bộ công nhân đang làm việc tại các mỏ than gần khu vực tâm chấn đã được sơ tán an toàn. Các cơ quan chức năng đang kiểm tra tình hình tại những khu dân cư và cơ sở hạ tầng xung quanh.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngay lập tức triển khai lực lượng cứu hộ tới hiện trường, yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời tăng cường theo dõi và đánh giá nguy cơ xảy ra các dư chấn tiếp theo.

Văn phòng Chỉ huy Quốc gia về cứu trợ động đất cùng Bộ Quản lý Khẩn cấp đã kích hoạt cơ chế ứng phó thảm họa động đất cấp IV và cử đoàn công tác tới Hải Tây để chỉ đạo công tác cứu nạn tại chỗ.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ quốc gia đã điều động 78 xe chuyên dụng, 320 nhân viên cùng 10 chó nghiệp vụ tới khu vực bị ảnh hưởng để tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ đã phối hợp chuyển khẩn cấp 10.000 kiện hàng cứu trợ tới tỉnh Thanh Hải.

Số vật tư được điều động gồm lều bạt, giường gấp, chăn, mền, bộ dụng cụ khẩn cấp cho hộ gia đình và đèn chiếu sáng.



