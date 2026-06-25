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Hai 'đại gia' khí đốt cảnh báo EU

| | Tài chính quốc tế

Chính sách của EU khiến các nhà cung cấp LNG lớn cho khối không hài lòng.

Mỹ và Qatar tiếp tục cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) không nên đẩy mạnh các chính sách khí hậu gây ảnh hưởng tới ngành công nghiệp khí hóa lỏng (LNG). Hai “ông trùm” LNG cho rằng nếu tiếp tục theo đuổi chính sách này, EU sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt và giá cả tăng cao.

“Không có con đường khả thi nào để tuân thủ quy định”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ và Qatar, Chris Wright và Saad al-Kaabi, đã viết trong thư gửi tới bộ trưởng năng lượng các nước EU trước thềm cuộc họp của khối diễn ra vào 26/6.

“Vì việc tuân thủ pháp luật vẫn là tối quan trọng, cả các nhà xuất khẩu và nhập khẩu đều không muốn ký kết các thỏa thuận mà biết rõ là vi phạm luật EU”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ và Bộ trưởng Năng lượng Qatar viết. “Chắc chắn sẽ có những tác động đáng kể đến nguồn cung và giá cả”.

Theo Financial Times, 2 nhà cung cấp khí đốt lớn khác cho EU là Algeria và Nigeria cũng ký vào bức thư trên.

Quy định về khí metan, được EU thông qua 2 năm trước, không chỉ nhằm mục đích giảm lượng khí thải nhà kính của khối mà còn buộc các quốc gia ngoài EU có giao dịch với khối phải cắt giảm lượng khí thải, đặc biệt là các nhà cung cấp khí đốt. Quy định này, bắt đầu có hiệu lực từ năm nay, áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp năng lượng cho EU. Tuy nhiên, các nhà cung cấp hoàn toàn không hài lòng về điều đó.

Cả Mỹ và Qatar đều đã nhiều lần cảnh báo EU rằng họ không sẵn lòng hợp tác kinh doanh với EU theo quy định về khí metan. Quy định này yêu cầu các nhà sản xuất khí đốt phải theo dõi và báo cáo lượng khí metan thải ra từ giếng khoan đến nhà máy hóa lỏng và tàu chở LNG. EU yêu cầu các doanh nghiệp phải giảm thiểu lượng khí thải này, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt tài chính.

Năm ngoái, Qatar đã dọa sẽ ngừng bán LNG cho EU vì chính sách này. Mỹ cũng cho biết quy định về khí metan là không thể thực hiện được và mô tả nó là “một rào cản thương mại phi thuế quan gây ra gánh nặng không đáng có cho các nhà xuất khẩu của Mỹ và mối quan hệ thương mại song phương”.

Đáp lại, Brussels đã nhượng bộ một phần, tuyên bố sẽ không thực thi các hình phạt quy định trong văn bản pháp quy cho đến năm 2030. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu LNG vẫn không hài lòng với động thái này và kiên quyết thúc giục EU hủy bỏ hoàn toàn văn bản pháp quy.

Mỹ hiện là nhà cung cấp LNG lớn nhất cho EU, chiếm 55% tổng lượng LNG nhập khẩu của khối này năm 2025. Trong khi đó, Qatar chiếm thị phần khoảng 10%.

Theo FT﻿

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Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
LNG, Qatar, eu

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