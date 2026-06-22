Quốc gia NATO thân Moscow bị yêu cầu không được cung cấp khí đốt Nga sang EU

Liên minh Châu Âu (EU) kiên quyết yêu cầu khí đốt mà Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho các quốc gia thành viên theo các hợp đồng mới không có nguồn gốc từ Nga, Bộ trưởng Kinh tế Đức Katherina Reich cho biết trong bối cảnh khối đang bước vào giai đoạn quyết định lộ trình chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow.

Theo bà Reiche, phía Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt mà EU đặt ra trong việc nỗ lực chấm dứt sử dụng nguồn cung năng lượng từ Nga.

Tuy nhiên, chính quyền Ankara cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng việc thay thế hoàn toàn nguồn năng lượng Nga là điều không thể thực hiện chỉ trong một sớm một chiều, xét cả về góc độ kinh tế lẫn nguồn tài nguyên sẵn có tại thời điểm hiện tại. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO và có quan hệ thân thiết với Nga.

Sự kiên quyết của Brussels được thúc đẩy bởi một thời biểu pháp lý vô cùng nghiêm ngặt đã được vạch sẵn từ trước. Lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga theo các hợp đồng ngắn hạn đã chính thức có hiệu lực vào cuối tháng 4 năm nay. Tiếp đó, thời hạn cuối cùng để hoàn thành tất cả các hợp đồng ngắn hạn đối với việc cung cấp khí đốt qua đường ống cũng vừa kết thúc vào giữa tháng 6 này. Theo quyết định mang tính bước ngoặt được Hội đồng EU thông qua hồi đầu năm, toàn bộ nguồn cung LNG từ Nga sẽ bị cấm cửa hoàn toàn kể từ năm 2027, và thời hạn đóng băng cuối cùng đối với khí đốt vận chuyển qua đường ống sẽ chính thức áp dụng từ ngày 30/9/2027.

Bất chấp các biện pháp thắt chặt liên tục từ Brussels, các số liệu thực tế cho thấy dòng khí đốt của Nga chảy qua Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu vẫn tăng. Dữ liệu từ Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải khí châu Âu (ENTSOG) cho thấy lượng khí đốt cung cấp qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream) sang châu Âu trong năm ngoái đã tăng hơn 8% lêm mức kỷ lục 18,1 tỷ mét khối. Đồng thời, Nga cũng nâng tổng sản lượng khí đốt qua đường ống cấp cho riêng thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ lên mức 21,2 tỷ mét khối.

Hiện tại, Nga đang nắm giữ lợi thế hạ tầng rất lớn tại khu vực biển Đen với hai tuyến đường ống huyết mạch kết nối thẳng vào Thổ Nhĩ Kỳ là Dòng chảy Xanh (Blue Stream) và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số đó, một nhánh của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được thiết kế chuyên biệt để trung chuyển năng lượng sang các quốc gia Nam và Đông Âu. Chính cấu trúc dòng chảy đan xen này đang đặt ra một bài toán kiểm toán hóc búa cho các nhà quản lý năng lượng EU trong việc bóc tách và đảm bảo phân tử khí đốt thực tế chạy vào châu Âu không bị pha trộn với nguồn khí giá rẻ có nguồn gốc từ Nga.

Theo Tass﻿