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Giá dầu tăng vọt khi ông Trump lại đe dọa tấn công Iran, làm lu mờ đàm phán hoà bình

| | Tài chính quốc tế

Giá dầu tăng vọt khi ông Trump lại đe dọa tấn công Iran, làm lu mờ đàm phán hoà bình

Ngày 22/6, giá dầu tăng mạnh khi Tổng thống Donald Trump đe doạ sẽ nối lại các cuộc tấn công Iran, ngay cả khi Phó Tổng thống JD Vance tiến hành đàm phán hoà bình với quan chức Iran tại Thuỵ Sĩ.

Phát ngôn của ông Trump làm dấy lên hoài nghi về thoả thuận hoà bình tạm thời đạt được tuần trước. Ông Trump đưa ra đe doạ trong bối cảnh Phó Tổng thống JD Vance gặp các quan chức Iran tại Thụy Sĩ để tiến hành các cuộc đàm phán đầu tiên theo thỏa thuận tạm thời.

Triển vọng cuộc hoà đàm bị lu mờ sau tuyên bố của Tehran rằng họ đã một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng cho vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 8 tăng 1,23% lên 81,56 USD/thùng. Trước đó, khi mở cửa phiên giao dịch, dầu Brent tăng tới 82,3 USD. Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 7 tăng 3,04% lên 78,93 USD/thùng.

Cuộc gặp tại Thuỵ Sĩ đánh dấu vòng đàm phán đầu tiên kể từ khi Washington và Tehran ký một bản ghi nhớ vào tuần trước để chấm dứt xung đột và gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh trong ít nhất 60 ngày.

Thoả thuận kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực, bao gồm cả ở Lebanon. Tuy nhiên, Iran cáo buộc Washington không đảm bảo được các lệnh ngừng bắn ở đó. Phía Iran cho biết các cuộc đàm phán mới nhất sẽ chỉ tập trung vào việc thực hiện bản ghi nhớ chứ không mở rộng sang chương trình hạt nhân của nước này.

Theo chuyên gia David Roche của Quantum Strategy, nguồn cung dầu mỏ Trung Đông hiện đang gần bằng mức trước chiến sự nếu tính cả lượng dầu thô dự trữ trong kho lẫn trên tàu chở dầu.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nguồn cung này phản ánh tình trạng thanh lý dầu tồn hơn là phục hồi sản lượng. Thị trường có thể dễ bị ảnh hưởng một khi lượng dự trữ đó cạn kiệt.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

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