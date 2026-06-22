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Phó Tổng thống Vance: Mỹ sẵn sàng 'thay đổi căn bản' quan hệ với Iran

| | Tài chính quốc tế

Phó Tổng thống Vance: Mỹ sẵn sàng 'thay đổi căn bản' quan hệ với Iran

TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington sẵn sàng mở ra một chương mới trong quan hệ với Tehran nếu Iran từ bỏ các hoạt động gây bất ổn khu vực và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng bày tỏ lạc quan về tiến triển của các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Thụy Sĩ và triển vọng hòa bình tại Li-băng.

Phát biểu trước cuộc gặp cấp cao với phái đoàn Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Mỹ sẵn sàng "thay đổi căn bản" mối quan hệ với Iran.

"Chưa bao giờ giới lãnh đạo Iran và Mỹ lại gặp nhau ở cấp độ cao như vậy. Điều mà tổng thống yêu cầu chúng tôi thực hiện là mở ra một trang mới để thay đổi mối quan hệ với người dân Iran, đồng thời đưa ra cánh tay thiện chí để gửi thông điệp tới người dân Iran, rằng nếu giới lãnh đạo của họ sẵn sàng từ bỏ việc gây bất ổn khu vực, dừng tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân trong dài hạn, thì Mỹ sẵn sàng thay đổi căn bản mối quan hệ với Tehran. Đó chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ Vance và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tư lệnh quân đội Pakistan Syed Asim Munir. Video: CNN

Theo Phó Tổng thống Mỹ, các cuộc tiếp xúc gần đây đã đạt được "những tiến bộ đáng kể" và Washington kỳ vọng sẽ tiếp tục thu được thêm kết quả trong những giờ tới.

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump "cam kết nước Mỹ sẽ chứng kiến một lệnh ngừng bắn toàn diện trong khu vực", đồng thời cho biết thêm ông "cảm thấy lạc quan về tình hình hiện tại ở Li-băng".

"Mỹ đã làm nhiều hơn bất kỳ chính phủ nào trên thế giới để ngăn chặn xung đột ở Li-băng trong những tháng gần đây", ông Vance nói.

Theo Phó Tổng thống Mỹ Vance, hòa bình luôn đòi hỏi những nhượng bộ và thỏa hiệp từ các bên liên quan. Ông khẳng định mục tiêu của Washington không chỉ là hướng tới hòa bình giữa Mỹ và Iran mà còn là ổn định lâu dài cho toàn bộ khu vực Trung Đông.

"Tổng thống Trump không chỉ cam kết hòa bình giữa Mỹ và Iran mà còn cam kết hòa bình khu vực, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây và nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề của mình", ông Vance lưu ý.

Phó Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng cuộc gặp tại Thụy Sĩ mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình đàm phán kỹ thuật và sẽ chưa thể giải quyết ngay mọi bất đồng tồn tại giữa hai bên.

"Cuộc gặp hôm nay sẽ không giải quyết được tất cả khác biệt, nhưng sẽ cho phép các bên lần đầu tiên ngồi lại với nhau để xác định những vấn đề quan trọng nhất, tìm cách tháo gỡ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", ông Vance cho biết.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

Từ Khóa:
mỹ, iran

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