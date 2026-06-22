Tân Chủ tịch Fed vừa có động thái khác hẳn với người tiền nhiệm, phát tín hiệu ngân hàng trung ương sẽ 'án binh bất động' suốt nhiều tháng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đang để lại dấu ấn rõ nét trong những ngày đầu nhiệm kỳ, không phải bằng các quyết định lãi suất gây bất ngờ mà bằng một chiến lược mới: rà soát lại toàn bộ cách thức Fed vận hành trước khi đưa ra những bước đi chính sách lớn tiếp theo.

Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Fed hôm 18/6, Warsh liên tục nhắc đến một cụm từ khi trả lời các câu hỏi của phóng viên: “nhóm đặc nhiệm đang xem xét vấn đề đó”.

Phát biểu này không chỉ phản ánh phong cách điều hành thận trọng của vị tân chủ tịch, mà còn cho thấy Fed có thể sẽ trì hoãn các quyết định quan trọng về lãi suất trong nhiều tháng tới.

Warsh thông báo thành lập 5 nhóm đặc nhiệm gồm các chuyên gia nội bộ Fed cùng các cố vấn bên ngoài nhằm đánh giá những lĩnh vực cốt lõi trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ. Các nhóm này sẽ nghiên cứu khung truyền thông của Fed, chính sách bảng cân đối kế toán, nguồn dữ liệu kinh tế, năng suất lao động và thị trường việc làm, cũng như phương pháp đánh giá lạm phát.

Theo Warsh, các nhóm sẽ làm việc trong nhiều tháng và dự kiến báo cáo kết quả vào cuối năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều thay đổi lớn trong chính sách hoặc cách vận hành của Fed khó có thể xuất hiện trong ngắn hạn.

James Egelhof, kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại BNP Paribas, cho rằng cách Warsh thiết kế phạm vi nghiên cứu và thời gian hoạt động của các nhóm đặc nhiệm cho thấy ông có xu hướng duy trì hiện trạng trong vài cuộc họp tới, trừ khi dữ liệu kinh tế xuất hiện những bất ngờ lớn.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang cố gắng xác định bước đi tiếp theo của Fed. Cuộc họp tuần trước gây bất ngờ khi biểu đồ dự báo lãi suất của Fed cho thấy 9 trong số 18 quan chức cấp cao tin rằng ngân hàng trung ương cần nâng lãi suất trong năm nay để kiềm chế lạm phát. Đáng chú ý hơn, 6 người trong số đó cho rằng có thể cần nhiều hơn 1 đợt tăng.

Thông tin này khiến kỳ vọng của thị trường thay đổi đáng kể. Một số nhà kinh tế bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 7 hoặc tháng 9. Trên thị trường phái sinh, nhà đầu tư hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 ở mức khoảng 36%.

Tuy nhiên, Warsh từ chối đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về thời điểm hành động. Khi được hỏi liệu Fed có thể sớm tăng lãi suất hay không, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ họp lại sau 6 tuần nữa và xem xét vấn đề đó”.

Dù vậy, Egelhof cho rằng việc thành lập các nhóm đặc nhiệm không có nghĩa Fed hoàn toàn đóng cửa với khả năng hành động sớm. Nếu báo cáo việc làm tháng tới cho thấy thị trường lao động tiếp tục quá nóng hoặc lạm phát tăng mạnh hơn dự kiến, Fed vẫn có thể nâng lãi suất trước cuối năm. BNP Paribas hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất ba lần liên tiếp bắt đầu từ tháng 12.

Ở chiều ngược lại, không ít chuyên gia tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm nay. Một số dự báo thậm chí cho rằng lần điều chỉnh tiếp theo có thể là giảm lãi suất vào mùa hè năm 2027 nếu lạm phát quay trở lại quỹ đạo giảm.

Theo Tom Simons, kinh tế trưởng phụ trách Mỹ tại Jefferies, các nhóm đặc nhiệm còn mang lại một lợi ích khác cho Warsh. Chúng giúp ông tránh phải trả lời trực tiếp những câu hỏi khó liên quan tới các thay đổi chính sách tiềm năng trong phần còn lại của năm.

Thay vì phải đưa ra cam kết hoặc phát tín hiệu cụ thể, tân Chủ tịch Fed có thể chỉ ra quá trình nghiên cứu đang diễn ra. Điều này giúp Fed duy trì sự linh hoạt trong bối cảnh môi trường kinh tế còn nhiều bất định.

Simons nhận định: “Bất cứ khi nào được hỏi về tiến độ hay kết quả, Warsh hoàn toàn có thể nói rằng ông đang chờ báo cáo từ các nhóm nghiên cứu và mong muốn có một cuộc tranh luận sâu rộng trước khi đưa ra quyết định.”

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng làm dấy lên những nghi ngại. Julia Coronado, Chủ tịch MacroPolicy Perspectives, cho rằng thành phần tham gia các nhóm đặc nhiệm sẽ là yếu tố quyết định mức độ đáng tin cậy của toàn bộ quá trình.

Warsh có mối liên hệ sâu rộng với giới công nghệ tại Thung lũng Silicon và hoàn toàn có thể mời các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tham gia. Nhưng theo Coronado, câu hỏi quan trọng là liệu các nhóm này có thực sự được thành lập để cải thiện chất lượng chính sách tiền tệ hay chỉ là công cụ nhằm thúc đẩy một chương trình nghị sự hướng tới giảm tính minh bạch của Fed.

Những hoài nghi đó càng gia tăng khi một bộ phận giới quan sát vẫn chưa thực sự tin rằng Warsh hoàn toàn độc lập với Nhà Trắng. Coronado thậm chí gọi ông là “chủ tịch Fed mang màu sắc chính trị rõ nét nhất từ trước đến nay”.

Trong khi đó, Eugenio Aleman, kinh tế trưởng của Raymond James, cảnh báo rằng giới đầu tư có thể phải chờ rất lâu mới nhận được câu trả lời từ các nhóm đặc nhiệm. Theo ông, chỉ riêng việc rà soát lại khung đánh giá lạm phát, nền tảng cốt lõi trong hoạt động của Fed, cũng có thể kéo dài hơn nhiều so với mốc sáu tháng mà thị trường đang kỳ vọng.

Theo MarketWatch﻿