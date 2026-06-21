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Dụ dỗ ngon ngọt, ân cần quan tâm để lừa hơn 100 người già mua liệu trình ‘làm sạch ruột’ với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng, một phòng khám Trung Quốc sa lưới

| | Tài chính quốc tế

Những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào những người cao tuổi giàu có sống một mình, hoặc những người cảm thấy cô đơn về mặt tinh thần dù có con cái.

Dụ dỗ ngon ngọt, ân cần quan tâm để lừa hơn 100 người già mua liệu trình ‘làm sạch ruột’ với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng, một phòng khám Trung Quốc sa lưới- Ảnh 1.

Một trung tâm y tế Trung Quốc đã lừa đảo hơn 100 người cao tuổi với tổng số tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ (39 tỷ VNĐ) bằng cách cho nước tương vào dung dịch làm sạch ruột để đánh lừa họ rằng cơ thể họ có độc tố.

Cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ hơn 30 người liên quan vì nghi ngờ lừa đảo.

Vụ án được làm sáng tỏ sau khi gia đình một cụ bà ngoài 60 tuổi phát hiện bà đã chi 700.000 nhân dân tệ (2,7 tỷ VNĐ) tại trung tâm y tế. Nạn nhân, bà Li, đã mua nhiều liệu trình điều trị đắt tiền, mỗi liệu trình có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Khi bà Li hết tiền và quyết định từ bỏ việc điều trị, nhân viên phòng khám thậm chí còn yêu cầu bà cầm cố chiếc vòng vàng của mình, nói rằng nếu bệnh của bà không thể chữa được thì bà cần tiền làm gì?

Vụ việc bắt đầu khi bà Li đến trung tâm y tế trước tiên để mua phiếu massage chân trị giá 38 nhân dân tệ (148.000 VNĐ). Các nhân viên ở đó rất nhiệt tình và chu đáo với bà. Họ cũng nhớ ngày sinh nhật của khách hàng, nhằm tạo cho họ ảo tưởng rằng nhân viên quan tâm đến họ hơn cả con cái của họ.

Cảnh sát Bắc Kinh cũng cho biết những kẻ lừa đảo nhắm mục tiêu vào những người cao tuổi giàu có sống một mình, hoặc những người cảm thấy cô đơn về mặt tinh thần dù có con cái.

Những kẻ lừa đảo sẽ đến các trung tâm dành cho người cao tuổi, hoặc những nơi người cao tuổi thường tụ tập, và cung cấp các dịch vụ tư vấn y tế miễn phí.

Những chuyên gia giả mạo này sau đó sẽ nói với người cao tuổi rằng họ bị bệnh và cần điều trị đặc biệt, lâu dài.

Để thuyết phục, họ còn thực hiện phương pháp làm sạch ruột cho người cao tuổi, và thêm nước tương đen, một loại gia vị thường được dùng để tạo màu cho thực phẩm khi nấu nướng, vào dung dịch làm sạch, nhằm đánh lừa họ rằng cơ thể họ chứa độc tố.

Cảnh sát cho biết doanh thu của trung tâm y tế này đạt hơn 30 triệu nhân dân tệ (117 tỷ VNĐ). Đây là một con số bất thường đối với những cơ sở như vậy.

Một nạn nhân thậm chí đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (7,8 tỷ VNĐ).

Cảnh sát cho biết có một băng nhóm lừa đảo quy mô lớn tham gia, với hơn 20 cơ sở trá hình thành các trung tâm y tế tại nhiều quận của Bắc Kinh.

Các cơ sở này sử dụng những chuyên gia giả mạo để dọa người cao tuổi và lợi dụng sự cô đơn cũng như nhu cầu được chăm sóc của họ.

Đến cuối năm 2025, Trung Quốc có 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 23% dân số cả nước. Trong số đó, 60% được cho là những người "trống tổ", tức là không có con hoặc con cái sống riêng.

"Có rất nhiều trung tâm y tế kiểu này đang dụ dỗ người cao tuổi bằng những món quà miễn phí. Ngành này cần được giám sát chặt chẽ hơn", một netizen bình luận.

Theo SCMP

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
trung quốc

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