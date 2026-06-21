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Nga tập kích địa điểm năng lượng trọng yếu của Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Nga vừa thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng trọng yếu của quân đội Ukraine tại khu vực Kiev, Sumy, Chernigov và Donetsk.

Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng vũ trang nước này thực hiện tấn công cơ sở năng lượng trọng yếu của quân đội Ukraine tại khu vực Kiev, Sumy, Chernigov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng máy bay không người lái (UAV) Gerbera.

"Các phi công điều khiển UAV Gerbera thuộc đơn vị hệ thống không người lái của Bộ Quốc phòng Nga tấn công nhiều cơ sở năng lượng trọng yếu được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tại khu vực Kiev, Sumy, Chernigov của Ukraine cũng như tại khu vực Donetsk do quân đội Ukraine kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Nga và Ukraine tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng lẫn nhau. (Ảnh: Reuters)

Thông tin này đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo lực lượng Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine và cảnh báo người dân cẩn trọng.

"Tối nay và trong những giờ tới, điều đặc biệt quan trọng là mọi người phải hết sức chú ý đến những cảnh báo không kích. Người Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn. Xin hãy tự bảo vệ mình" , ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

Trong khi đó, Ukraine nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Tyumen ở vùng Ural của Nga, cách biên giới nước này khoảng 2.000 km, mở rộng chiến dịch của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moskva.

Hiện tại, các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường - nơi mảnh vỡ rơi xuống. Tỉnh trưởng vùng Tyumen, ông Alexander Moor cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng nhà máy không bị hư hại và nhân viên đã được sơ tán.

Nhà máy lọc dầu Tyumen là một trong những nhà máy chế biến dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Nga. Nhà máy có khả năng xử lý khoảng 151.000 thùng dầu thô mỗi ngày và là nhà cung cấp nhiên liệu quan trọng cho thị trường nội địa.

Trong những tháng gần đây, Kiev tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, riêng nhà máy lọc dầu Moskva bị tấn công hai lần trong tuần này.

Theo ước tính của EA Analytics, đơn vị thuộc Công ty tư vấn Energy Aspects Ltd, tỷ lệ chế biến dầu thô của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ tính đến thời điểm hiện tại của tháng 6.

Giới chức Nga cũng xác nhận một số khu vực phía nam đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu xăng. Vụ tấn công vào thủ đô tuần này cũng khiến người dân Moskva phải đối mặt với giá xăng tăng cao và tình trạng thiếu nhiên liệu.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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