Tổng thống Mỹ Trump dọa áp phí qua eo biển Hormuz, Iran phát cảnh báo cứng rắn

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không có bất kỳ khoản phí quá cảnh nào trong thời gian ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, sau thời hạn này, Mỹ có thể áp đặt các khoản phí nếu điều đó phục vụ lợi ích của Washington và các bên không hoàn tất được thỏa thuận.

"Sẽ không có phí quá cảnh qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 60 ngày và sau khi thời hạn này kết thúc, trừ khi chúng được Mỹ áp đặt và phục vụ lợi ích nước Mỹ, hoặc thỏa thuận không được hoàn tất", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, các khoản phí này sẽ được trả cho các quốc gia Trung Đông nhằm mục đích hoàn trả chi phí cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hiện, bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran chưa làm rõ vấn đề quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong tương lai. Theo các điều khoản tạm thời, tàu thuyền vẫn được phép lưu thông miễn phí trong vòng 60 ngày để Iran và các nước vùng Vịnh tìm kiếm một cơ chế quản lý mới đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran phát cảnh báo cứng rắn

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát đi cảnh báo đối với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực sau khi Tehran tuyên bố phong toả eo biển hôm 20/6 với lý do Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB), các đơn vị hải quân IRGC đã liên lạc trực tiếp với nhiều tàu thuyền, cảnh báo bất kỳ phương tiện nào cố gắng đi qua eo biển đều có thể đối mặt với nguy cơ trúng thủy lôi hoặc trở thành mục tiêu quân sự.

IRIB cho biết lưu lượng tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư đã giảm đáng kể so với những giờ trước đó.

Quan chức Iran cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng

Cùng ngày, ông Mohammad Mokhber, trợ lý kiêm cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, cảnh báo việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz phụ thuộc vào việc thực thi đầy đủ bản ghi nhớ hợp tác giữa Tehran và Washington.

"Mỹ hiểu ngôn ngữ kinh tế và phân tích chi phí - lợi ích tốt hơn bất cứ điều gì khác... Chừng nào thỏa thuận chỉ còn trên giấy tờ, thì dòng chảy năng lượng ở Trung Đông cũng sẽ vẫn bị đình trệ", ông cho biết.

Mặc dù Iran tuyên bố phong toả eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở và Tehran không kiểm soát hoàn toàn khu vực.