Thủ tướng Đức nêu lý do Ukraine không thể trở thành thành viên EU

"Một quốc gia như Ukraine, đang trong tình trạng chiến tranh, không thể trở thành thành viên của EU.

Tuy nhiên, nước này có thể trở thành thành viên liên kết của khối và sau đó là thành viên chính thức của liên minh", Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU.

Ông Merz đồng thời lưu ý, bước đi như vậy sẽ không cần sửa đổi các hiệp ước của EU.

Trước đó, nhà lãnh đạo Đức đã gửi thư cho lãnh đạo các nước thành viên EU và người đứng đầu Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu, đề xuất Ukraine được hưởng quy chế đặc biệt là "thành viên liên kết" của khối.

Thủ tướng trình bày sáng kiến này "không phải là một phiên bản đơn giản hóa của tư cách thành viên EU", mà là sự mở rộng Hiệp định Liên kết năm 2014 hiện có, mà theo ông, sẽ giúp đẩy nhanh quá trình gia nhập.

Thủ tướng cũng đề xuất tích hợp Ukraine vào tất cả các cấu trúc quân sự của khối và mở rộng cho nước này các điều khoản thuộc Điều 42.7 của Hiệp ước về EU, quy định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong một thông báo của chính phủ trước quốc hội, Thủ tướng Merz lập luận, tư cách thành viên liên kết của EU sẽ cho phép Ukraine tham gia các cuộc họp của Hội đồng châu Âu và cũng sẽ trao cho nước này một vị trí ủy viên châu Âu mà không có quyền bỏ phiếu.