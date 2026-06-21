Phái đoàn ba nước Iran, Mỹ và Pakistan đến Thuỵ Sĩ

Chuyến bay chở phái đoàn Iran mang tên "Minab 168", nhằm tưởng niệm các học sinh và công dân Iran thiệt mạng trong những cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào miền Nam nước này, đã hạ cánh xuống Thụy Sĩ vào tối thứ Bảy (20/6) theo giờ địa phương.

Theo kế hoạch, phái đoàn Iran sẽ tập trung thảo luận về cơ chế triển khai các nghĩa vụ mà hai bên đã thống nhất trong bản ghi nhớ.

Phái đoàn Iran hạ cánh xuống Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ.

Trước chuyến đi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh đây không phải là sự khởi đầu của một vòng đàm phán mới hướng tới thỏa thuận toàn diện.

"Chuyến đi này về cơ bản nhằm mục đích yêu cầu phía bên kia thực hiện các cam kết. Bất kỳ sự hiểu biết hay thỏa thuận nào cuối cùng cũng sẽ được kiểm chứng trong giai đoạn thực hiện", ông nói.

Theo ông Baghaei, chuyến thăm ban đầu được dự kiến diễn ra cùng thời điểm ký kết bản ghi nhớ, song văn kiện sau đó đã được ký từ xa bởi lãnh đạo hai nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết ưu tiên trước mắt của Tehran là đánh giá mức độ thực hiện các cam kết từ phía Mỹ, đồng thời tìm kiếm các bảo đảm cụ thể về việc thực thi những điều khoản đã thống nhất.

"Phía bên kia phải thực hiện các bước cần thiết càng sớm càng tốt. Nếu không, toàn bộ thỏa thuận sẽ gặp trở ngại", ông Baghaei nói.

Ông Baghaei nói thêm rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng chưa thể bắt đầu khi những điều khoản quan trọng trong bản ghi nhớ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Người phát ngôn bày tỏ lo ngại về việc Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại Li-băng, nhấn mạnh rằng hành động này làm suy yếu điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ, cụ thể là việc chấm dứt hành động gây hấn trên mọi mặt trận, bao gồm cả Li-băng.

"Bên kia có trách nhiệm buộc Israel ngừng các cuộc tấn công tại Li-băng. Việc họ không làm như vậy rõ ràng là một sự vi phạm thỏa thuận", ông Baghaei nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự Trung tâm Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, viện dẫn lý do Mỹ và Israel vi phạm các điều khoản trong bản ghi nhớ hợp tác.

Thủ tướng Sheikhbaz Sharif rời Islamabad đến Thụy Sĩ.

Trong khi đó, theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Thủ tướng Sheikhbaz Sharif cùng Tổng tư lệnh quân đội Syed Asim Munir đã lên đường tới Thụy Sĩ để tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan đến tiến trình thực thi thỏa thuận Mỹ - Iran.

Pakistan được đánh giá là bên trung gian chủ chốt trong các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.

"Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được giữa Iran và Mỹ", Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong một tuyên bố.

Phó Tổng thống JD Vance đã rời căn cứ không quân Andrews đến Thuỵ Sĩ.