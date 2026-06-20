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Nước láng giềng Đông Nam Á với Việt Nam tuyên bố được Nga đảm nguồn cung dầu khí trong ít nhất 20 năm

| | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Anwar cho biết thông tin trên sau khi kết thúc chuyến công du tới Nga nhân Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN.

Nước láng giềng Đông Nam Á với Việt Nam tuyên bố được Nga đảm nguồn cung dầu khí trong ít nhất 20 năm- Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định hợp tác chiến lược với Nga sẽ giúp củng cố vững chắc an ninh nguồn cung năng lượng của quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều thập kỷ tới.

Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cam kết đảm bảo một thỏa thuận dài hạn, cung cấp dầu mỏ, khí đốt và dầu diesel cho Malaysia trong thời gian ít nhất là 20 năm.

Phát biểu tại lễ khởi công Khu công nghiệp Setia Fontaines ở Penang ngày 20/6, Thủ tướng Anwar cho biết vấn đề này đã được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc thảo luận song phương tại Kazan (Nga) bên lề Hội nghị cấp cao Nga-ASEAN vừa qua.

"Điều này phản ánh mối quan hệ song phương và tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia", nhà lãnh đạo Malaysia khẳng định.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, làm gián đoạn nguồn cung dầu khí vận chuyển qua eo biển Hormuz, các quốc gia Đông Nam Á đã nỗ lực tìm cách mua dầu của Nga nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu. Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời vào ngày 17/6.

Philippines, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Myanmar nằm trong số các quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc mua dầu khí của Nga.

Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Nga đạt 18,1 tỷ USD, trong khi đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nga vào ASEAN đạt 367,90 triệu ringgit (92,97 triệu USD).

Đối với Malaysia, Nga là đối tác thương mại lớn thứ 9 ở châu Âu vào năm 2025, với tổng giá trị thương mại đạt 8,72 tỷ RM (2,04 tỷ USD).

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Malaysia sang Nga bao gồm các sản phẩm điện và điện tử, máy móc, thiết bị và phụ tùng, và thực phẩm chế biến, trong khi các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm các sản phẩm dầu mỏ, khoáng sản, hóa chất và các sản phẩm hóa học.

Theo CNA﻿

Y Vân

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