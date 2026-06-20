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Fed liệu có tăng lãi suất?: Không ai hiểu chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra

| | Tài chính quốc tế

Hơn bao giờ hết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang thể hiện quyết tâm trong việc hạ lạm phát xuống mức mục tiêu 2%. Tuy nhiên, lãnh đạo mới của ngân hàng trung ương lại không giải thích chính xác kế hoạch thực hiện điều đó.

Fed liệu có tăng lãi suất?: Không ai hiểu chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra- Ảnh 1.

Ông Kevin Warsh chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên với việc sửa đổi tuyên bố của Fed, trong đó nhấn mạnh mục tiêu chống lạm phát trong nhiệm vụ kép. Tuy nhiên, cuộc họp báo đầu tiên của ông để lại cho giới quan sát nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một trong số đó là chiến lược của ngân hàng trung ương để đạt được mục tiêu đó.

Việc không công khai lý do đằng sau các quyết định của Fed có thể khiến thị trường tài chính phải phỏng đoán nhiều hơn về hành động của Fed trong tương lai.

Ông Warsh đã tránh những câu hỏi về lý do tại sao Fed giữ nguyên lãi suất thay vì tăng để chống lạm phát. Giá cả tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất ba năm và chưa từng đạt được mục tiêu 2% của Fed trong 5 năm qua.

Việc từ chối giải thích chi tiết về các kế hoạch tương lai của Fed cho thấy ông Warsh đã thực hiện đúng quan điểm lâu nay của mình. Ông cho rằng ngân hàng trung ương nên giảm bớt những dự báo đưa ra cho thị trường tài chính.

Ông cho rằng việc đưa ra những dự báo làm giảm tính linh hoạt của Fed trong việc ứng phó với các điều kiện thay đổi. Để đạt được mục tiêu đó, Warsh cũng từ chối đệ trình biểu đồ chấm (dot plot) thể hiện dự báo của các nhà hoạch định chính sách.

Biểu đồ chấm được công bố sau cuộc họp cho thấy 9/19 nhà hoạch định chính sách dự kiến tăng lãi suất trong năm nay. Thị trường tài chính cũng dự đoán điều tương tự và đang dự báo mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, theo FedWatch của CME Group.

Tuy nhiên, không có một thông tin chính thức nào giải thích động thái của uỷ ban. Một số chuyên gia vẫn băn khoăn tại sao Fed chọn giữ nguyên lãi suất ở thời điểm này.

Thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran mang lại một số hy vọng rằng giá cả sẽ giảm do xung đột hạ nhiệt. Điều đó cho phép Fed kiểm soát lạm phát mà không cần tăng lãi suất.

Nhưng Chủ tịch Warsh không đưa ra lập luận đó, khiến một số chuyên gia thất vọng. “Tôi thực sự mong họ giải thích những gì họ đang làm và trình bày cách thức làm việc của họ”, Claudia Sahm, nhà kinh tế trưởng tại New Century Advisors, cho biết.

Theo Yahoo Finance

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
FED, Kevin Warsh

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