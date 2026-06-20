Tổng thống Zelensky đưa ra tối hậu thư kéo dài một tuần cho ông Lukashenko

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Belarus phải gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa thiết bị đang được sử dụng để điều chỉnh các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẵn sàng thực hiện các biện pháp độc lập để loại bỏ chúng.

"Có những trạm tiếp sóng ở các khu vực giáp biên giới với Ukraine đang nhắm bắn vào chúng ta. Một tuần có đủ để gỡ bỏ, vô hiệu hóa chúng không? Nếu không, chúng ta sẽ tự làm", thông điệp nói rõ.

Ông Zelensky nhấn mạnh người đồng cấp Alexander Lukashenko có 7 ngày để đưa ra quyết định thích hợp.

"Hiện ngành công nghiệp lọc dầu của Belarus là một trong những nhà cung cấp nhiên liệu chính cho Quân đội Nga. Tôi tin tưởng Lukashenko có thể chấm dứt điều đó", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Lukashenko đối diện tối hậu thư cứng rắn từ phía Ukraine.

Người đứng đầu chính quyền Ukraine nhắc lại Quân đội Nga đã hoạt động từ lãnh thổ Belarus vào đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt hồi năm 2022.

Tổng thống Zelensky nói rõ ông sẵn sàng bỏ qua những lời công kích cá nhân từ ông Lukashenko, nhưng coi bất kỳ hỗ trợ nào cho các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là không thể chấp nhận được.

Tối hậu thư mới nhất của ông Zelensky là sự tiếp nối của cuộc tranh cãi không chính thức giữa Ukraine và Belarus. Cuối tháng 5, nhà lãnh đạo Belarus ám chỉ Tổng thống Ukraine "đã hút thuốc ở đâu đó, bắn súng ở đâu đó", khi bình luận về những phát ngôn liên quan đến cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào các mục tiêu ở Belarus.

Tổng thống Lukashenko sau đó tuyên bố rằng ông có thể đã "nói quá" và xin lỗi ông Zelensky về những phát ngôn này.